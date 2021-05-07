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دوري الأبطال.. أرباح قياسية تنسي ريال مدريد مرارة الإقصاء أمام تشلسي

تجربة ريال مدريد في دوري الأبطال لن تنتهي بسلبيات فقط (رويترز)
تجربة ريال مدريد في دوري الأبطال لن تنتهي بسلبيات فقط (رويترز)
7/5/2021

رغم الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام تشلسي الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب؛ حصل نادي ريال مدريد على مداخيل قياسية من مشاركته في نسخة هذا الموسم من البطولة الأغلى على مستوى الأندية.

ووفقا لصحيفة "أس" (AS) الإسبانية، فقد حصل النادي الملكي على نحو 113 مليون يورو، وهو مبلغ يفوق ما جناه الفريق في السنوات الماضية، ومن بينها سنوات شهدت تتويجه باللقب.

وجنى النادي الملكي نحو 92.42 مليون يورو، تشمل مكافأة المشاركة في البطولة، والمكافآت المرتبطة بنتائج الفريق وتقدمه في كل دور من أدوار المسابقة.

وتضاف إلى تلك الأرباح عوائد البث التلفزيوني، حيث يقسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 292 مليون يورو وفقا لأهمية البطولة المحلية، وتتقاسم الأندية الإسبانية حوالي 20% من هذا الرقم، أي نحو 58.4 مليون يورو، وحصل الريال على 21.4 مليون يورو منها.

وبتجاوز 113 مليون يورو، يكون ريال مدريد حصل على مداخيل أعلى من السنوات السابقة، فقد حصل على 80 مليون يورو في 2016، و80 مليونا في 2017، و88.6 مليونا في 2018.

وتبقى أرقام هذا الموسم مؤقتة، في ظل تقارير عن سعي اليويفا لاقتطاع 4% من مداخيل الأندية بداية من هذا الموسم، ولمدة 4 مواسم، لتجاوز الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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