دوري الأبطال.. أرباح قياسية تنسي ريال مدريد مرارة الإقصاء أمام تشلسي

رغم الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام تشلسي الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب؛ حصل نادي ريال مدريد على مداخيل قياسية من مشاركته في نسخة هذا الموسم من البطولة الأغلى على مستوى الأندية.

ووفقا لصحيفة "أس" (AS) الإسبانية، فقد حصل النادي الملكي على نحو 113 مليون يورو، وهو مبلغ يفوق ما جناه الفريق في السنوات الماضية، ومن بينها سنوات شهدت تتويجه باللقب.

وجنى النادي الملكي نحو 92.42 مليون يورو، تشمل مكافأة المشاركة في البطولة، والمكافآت المرتبطة بنتائج الفريق وتقدمه في كل دور من أدوار المسابقة.

وتضاف إلى تلك الأرباح عوائد البث التلفزيوني، حيث يقسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 292 مليون يورو وفقا لأهمية البطولة المحلية، وتتقاسم الأندية الإسبانية حوالي 20% من هذا الرقم، أي نحو 58.4 مليون يورو، وحصل الريال على 21.4 مليون يورو منها.

وبتجاوز 113 مليون يورو، يكون ريال مدريد حصل على مداخيل أعلى من السنوات السابقة، فقد حصل على 80 مليون يورو في 2016، و80 مليونا في 2017، و88.6 مليونا في 2018.

وتبقى أرقام هذا الموسم مؤقتة، في ظل تقارير عن سعي اليويفا لاقتطاع 4% من مداخيل الأندية بداية من هذا الموسم، ولمدة 4 مواسم، لتجاوز الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.