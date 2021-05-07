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الدوري الأوروبي.. فياريال يقصي أرسنال ويواجه مانشستر يونايتد في النهائي

أرسنال فقد آخر فرصة للظهور في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل (غيتي)
أرسنال فقد آخر فرصة للظهور في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل (غيتي)
6/5/2021-|آخر تحديث: 7/5/202112:20 AM (مكة المكرمة)

خطف نادي فياريال الإسباني بطاقة العبور إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع مضيفه أرسنال، مستفيدا من فوزه ذهابا 2-1، وضرب موعدا مع مانشستر يونايتد الذي تأهل على حساب روما الإيطالي.

وقاد أوناي إيمري مدرب فياريال -وهو المدرب السابق لأرسنال- فريقه لتأهل تاريخي، وسيخوض المدرب الإسباني المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه في بطولة الدوري الأوروبي، حيث لعب 4 مباريات نهائية فاز منها بـ3 مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، وخسر مباراة واحدة مع أرسنال عام 2019.

على الجانب الآخر، جاء الخروج من الدوري الأوروبي ليمثل ضربة قاصمة لجماهير أرسنال التي كانت تمني النفس بالتأهل للمباراة النهائية وخطف لقب أوروبي غال يمكّن الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك عقب فقدانه الأمل في تحقيق ذلك في بطولة الدوري، حيث يحتل المركز التاسع مع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم.

وفي المباراة الأخرى، ضمن مانشستر يونايتد العبور إلى النهائي رغم خسارته 3-2 من مضيفه روما الإيطالي. وكان النادي الإنجليزي المتوج باللقب عام 2017، قد فاز 6-2 في مباراة الذهاب التي جرت في ملعبه أولد ترافورد يوم الخميس الماضي.

وبادر يونايتد بالتسجيل عن طريق مهاجمه الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني في الدقيقة 39، لكن روما انتفض مع بداية الشوط الثاني الذي شهد تسجيله هدفين عبر البوسني إيدين دزيكو وبرايان كريستانتي في الدقيقتين 57 و60 على الترتيب.

وعاد كافاني لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 68، لكن نيكولا زالويسكي أعاد التقدم لروما بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 83.

وتقام المباراة النهائية بمدينة غدانسك البولندية في 26 مايو/أيار الحالي.

المصدر : وكالات

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