البث الحي
كرة قدم

مسيرة كروية عالمية لمحرز.. هل يتوجها بالفوز بدوي أبطال أوروبا؟

محرز توج مع مان سيتي بالثلاثية المحلية عام 2018 (رويترز)
محرز توج مع مان سيتي بالثلاثية المحلية عام 2018 (رويترز)
6/5/2021

كثرت التقارير الإعلامية الأيام الماضية التي تتحدث عن حلم تتويج لاعب عربي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح للأفضل في العالم، خاصة بعد تألق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يقدم مستويات استثنائية هذا الموسم ذكرت الجماهير بـ "محرز ليستر سيتي".

ويكبر الحلم بأن يكون ثاني لاعب جزائري، بعد رابح ماجر، يتوج بلقب هذه المسابقة الأهم في القارة العجوز على مستوى الأندية.

ومر قائد منتخب الجزائر بمحطات في مسيرته الكروية قبل أن يقود "السيتيزنز" لنهائي دوري أبطال أوروبا:

– 2009: أول ظهور له

– 2010: رفض الانضمام لباريس سان جيرمان ومرسيليا وفضّل "لوهافر"

– 2014: انضم إلى ليستر سيتي وفاز معه بلقب البريميرليغ موسم 2015-2016

– 2016: فاز بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا

– 2018: انضم إلى مان سيتي وفاز معه بالثلاثية المحلية

– 2019: قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم أفريقيا

– 2021: سجل 3 أهداف في نصف نهائي دوري الأبطال عبّر بها بفريقه إلى نهائي البطولة القارية الأم.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. المهاجم الحسناوي يتصدى لركلتي ترجيح ويقود المغرب التطواني لنصف نهائي كأس العرش

الحسناوي (رقم 24) خلال إحدى الهجمات قبل أن يبدل مكانه مع حارس مرمى فريقه (مواقع التواصل)

الدوري الأوروبي.. فياريال يقصي أرسنال ويواجه مانشستر يونايتد في النهائي

أرسنال فقد آخر فرصة للظهور في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل (غيتي)

أثار أزمة واُتهم بعدم احترام الفريق.. هازارد يقدم اعتذاره لجماهير ريال مدريد

هازارد واجه عاصفة من الانتقادات واُتهم بعدم احترام مشجعي ريال مدريد (رويترز)

الفتى سعيد عودة.. حُلم نجومية كرة القدم أنهته رصاصة إسرائيلية

الأكثر قراءة

طلاق ميليندا وبيل غيتس.. لماذا ينفصل زوجان عاشا طويلا معا؟ خبراء شؤون زوجية يجيبون

أصبح الانفصال أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يعيشون لفترة زواج أطول ويتمتعون بصحة أفضل (مواقع التواصل)

بين السخرية والانتقاد.. هكذا علق وزير الدفاع الأميركي على الصاروخ الصيني التائه

الصين أطلقت الأسبوع الماضي أول المكوّنات الثلاثة لمحطتها الفضائية (الفرنسية)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟

6 فحوصات ينصح بإجرائها بعد الشفاء من كورونا