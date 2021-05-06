مسيرة كروية عالمية لمحرز.. هل يتوجها بالفوز بدوي أبطال أوروبا؟

كثرت التقارير الإعلامية الأيام الماضية التي تتحدث عن حلم تتويج لاعب عربي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح للأفضل في العالم، خاصة بعد تألق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يقدم مستويات استثنائية هذا الموسم ذكرت الجماهير بـ "محرز ليستر سيتي".

ويكبر الحلم بأن يكون ثاني لاعب جزائري، بعد رابح ماجر، يتوج بلقب هذه المسابقة الأهم في القارة العجوز على مستوى الأندية.

ومر قائد منتخب الجزائر بمحطات في مسيرته الكروية قبل أن يقود "السيتيزنز" لنهائي دوري أبطال أوروبا:

– 2009: أول ظهور له

– 2010: رفض الانضمام لباريس سان جيرمان ومرسيليا وفضّل "لوهافر"

– 2014: انضم إلى ليستر سيتي وفاز معه بلقب البريميرليغ موسم 2015-2016

– 2016: فاز بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا

– 2018: انضم إلى مان سيتي وفاز معه بالثلاثية المحلية

– 2019: قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم أفريقيا

– 2021: سجل 3 أهداف في نصف نهائي دوري الأبطال عبّر بها بفريقه إلى نهائي البطولة القارية الأم.