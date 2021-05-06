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في حال رحل مبابي عن سان جيرمان.. صلاح هو البديل

مستقبل صلاح في "أنفيلد" غير واضح بعد موسم صعب لليفربول (رويترز)
مستقبل صلاح في "أنفيلد" غير واضح بعد موسم صعب لليفربول (رويترز)
6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202110:46 PM (مكة المكرمة)

يبدو أن باريس سان جيرمان يريد سريعا تجاوز إقصائه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر سيتي، وقد بدأ التحضير للموسم المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية فرنسية أن سان جيرمان وضع النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، على رادار صفقاته في الميركاتو الصيفي.

وتشير صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية (Le Parisien) إلى أن صلاح سيكون بديلا للفرنسي كليان مبابي في حال قرر الأخير مغادرة الفريق الصيف المقبل.

ويتنهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" صيف 2022، ولم يظهر حتى الآن أي مسار لتجديد عقد اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاما.

في غضون ذلك، فإن مستقبل صلاح في "أنفيلد" غير واضح بعد موسم صعب لليفربول. نتيجة لذلك، هناك اهتمام من الفريق الباريسي.

ويجد بطل فرنسا (سان جيرمان) أن استمالة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو صعبة للغاية، غير أن التعاقد مع قائد منتخب مصر يبدو خيارا أكثر واقعية لسان جيرمان.

وبحسب ما ورد، فإن ليفربول على استعداد للنظر في عرض حوالي 80 مليون يورو للاعب البالغ 29 عامًا، والذي يعتبره فريق العاصمة الفرنسية مفتاحًا للنجاح بدوري الأبطال في المستقبل.

وسيساهم توقيع صلاح -وفق "لو باريسيان"- في تحقيق أحد أحلام سان جيرمان التعاقد مع لاعب عربي.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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