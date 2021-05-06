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عقوبات قاسية بحق الفرق "المتمردة" في دوري السوبر الأوروبي

تصل عقوبات "اليويفا" لتوقيع عقوبات مالية شديدة مع الاستبعاد عاما أو عامين من المسابقات الأوروبية (مواقع التواصل)
تصل عقوبات "اليويفا" لتوقيع عقوبات مالية شديدة مع الاستبعاد عاما أو عامين من المسابقات الأوروبية (مواقع التواصل)
6/5/2021

هناك 4 فرق لم تنسحب بعد من الدوري السوبر الأوروبي، وقد تتعرض لعقوبة منع لعامين من المشاركة في البطولات الأوروبية.

وكان كل من أتلتيكو مدريد وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام توصلوا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لعدم معاقبتهم.

وذكر تقرير لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية أن إنتر ميلان قريب أيضا من التوصل لاتفاق، غير أن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان ليس لديها الإرادة للانسحاب من المشروع.

وتصل عقوبات "اليويفا" إلى توقيع عقوبات مالية شديدة، مع الاستبعاد عاما أو عامين من المسابقات الأوروبية.

وقد تتهم الأندية الأربعة بانتهاك المادة "51" من قوانين "اليويفا" التي تؤكد أنه لا ينبغي للفرق تشكيل تحالفات للابتعاد عن المسابقات الأوروبية.

وتقول هذه المادة "لا يجوز تشكيل مجموعات أو تحالفات بين الأندية المنتسبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى اتحادات أعضاء مختلفة في (اليويفا) دون إذن من المنظمة الأوروبية" بحسب تقرير الشبكة الأميركية.

وتصر الفرق "المتمردة" الأربعة على أنها طلبت من "اليويفا" إذنا لإنشاء المنافسة و"الاعتراف بها" بدلاً من مغادرة المنظمة الأوروبية، حسب ما نشرت "إي إس بي إن".

علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن "اليويفا" إذا بدأ في إجراء تأديبي فسوف ينتهك مرسوما صادرا عن محكمة مدريد.

وكان دوري السوبر الأوروبي كشف -في بيان الشهر الماضي- أن من بين الأندية المؤسسة 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام) إضافة إلى قطبي إسبانيا (ريال مدريد وبرشلونة) وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان من إيطاليا، قبل أن تجد الفكرة اعتراضات واسعة من الجماهير ومن "اليويفا".

المصدر : الصحافة الأميركية

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