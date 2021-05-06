زيدان ضمن لائحة ضحاياه.. توخيل يتفوق وتشلسي يتألق

ضم توماس توخيل نظيره زين الدين زيدان إلى قائمه ضحاياه بعد استمرار التحول المذهل لتشلسي بقيادة المدرب الألماني وتفوقه على ريال مدريد أمس الأربعاء، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتولى مدرب باريس سان جيرمان السابق المسؤولية في يناير/كانون الثاني بدلا من الأسطورة فرانك لامبارد، في ظل معاناة تشكيلة تشلسي الباهظة من فقدان الهوية.

وتحدث الموالون للامبارد عن الإقالة القاسية لمتصدر قائمة هدافي النادي عبر العصور، وهتفوا باسمه خارج الملعب قبل انطلاق مباراة الأمس.

لكن، بعد نجاح توخيل في قيادة تشلسي من المركز التاسع إلى الرابع بالدوري وإلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2012، لن يستطيع أحد إنكار أن التعاقد مع المدرب البالغ عمره 47 عاما كان ناجحا.

ومنذ مجيئه، فاز تشلسي في 16 مباراة بجميع المسابقات، وتعادل 6 مرات وخسر في مناسبتين فقط.

وتحت قيادة توخيل، تألق الثنائي الألماني كاي هافرتس وتيمو فيرنر، وارتفع مستوى الشاب ميسون ماونت لاعب وسط إنجلترا، وأعاد نغولو كانتي اكتشاف نفسه.

وبالفوز 2-صفر في إياب الدور قبل النهائي أمس، يتفوق تشلسي 3-1 بالنتيجة الإجمالية "الرحيمة" بالفريق الإسباني، كما حافظ "البلوز" على نظافة الشباك للمرة 18 مع توخيل.

وربما تشير هذه الإحصائية إلى النهج الحذر للمدرب الألماني، لكن العكس هو الصحيح.

فتشلسي قدم أداء هجوميا سلسا مذهلا أمام ريال، وأهدر العديد من الفرص جعلت توخيل يدخل في نوبة غضب خارج الملعب إذ كان يمكن أن يكون الفوز ساحقا.

وكان زيدان يسعى لبلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة، وهو أمر لم يسبقه إليه سوى أليكس فيرغسون وكارلو أنشيلوتي ومارتشيلو ليبي.

لكن المدرب الفرنسي كان قليل الحيلة أمام نظيره توخيل الذي أصبح أول مدرب يتأهل لنهائي دوري الأبطال موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين، وكان قد خسر الموسم الماضي مع سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

وسيسعى توخيل للتفوق على بيب غوارديولا في إسطنبول، حيث يواجه تشلسي منافسه المحلي مانشستر سيتي الذي اقترب من حسم لقب الدوري، في ثاني نهائي إنجليزي خالص في 3 أعوام.

وأثبت توخيل نفسه أمام غوارديولا عندما قاد تشلسي للفوز على سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما تغلب هذا الموسم على مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وجوزيه مورينيو المدرب السابق لتوتنهام، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، ويستطيع تحقيق إنجاز استثنائي الأسابيع المقبلة.

وقال توخيل "أنا سعيد جدا بتحقيقنا هذا الإنجاز. وممتن لفرصة التدريب في كرة القدم، وامتلاك هذا الحماس كمحترف".

وأضاف "نأمل الذهاب إلى إسطنبول بتشكيلة وأداء وأجواء جيدة. الأمور لم تنته بعد، نريد الاستمرار حتى النهاية، وهذا يعني أننا سنذهب إلى إسطنبول من أجل الفوز".