شاهد.. ضحكات هازارد الصاخبة مع لاعبي تشلسي أثناء احتفالهم بالفوز على فريقه تثير غضب جماهير ريال مدريد

خيّب إيدن هازارد آمال جماهير ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي مرتين: الأولى باستمرار أدائه الضعيف، والثانية بالمشاهد التي التقطت له وهو يضحك طويلا خلال لقائه بعض زملائه السابقين في تشلسي أثناء احتفالهم بالتأهل للمباراة النهائية.

ولم يكن لهازارد أي تأثير إيجابي يذكر مع ريال مدريد في مواجهته مع فريقه السابق تشلسي، الذي فاز بجدارة 2-0 في مباراة الإياب، ليتفوق على الريال 3-1 في مجموع المباراتين، ويتأهل لملاقاة مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة.

واضطر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لاستبدال هازارد وإشراك ماريانو دياز مكانه في الدقيقة 89، ليخرج اللاعب البلجيكي يجر أذيال الخيبة في مشهد متكرر من الخروج أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال أيضا الموسم الماضي.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS

