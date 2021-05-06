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شاهد.. ضحكات هازارد الصاخبة مع لاعبي تشلسي أثناء احتفالهم بالفوز على فريقه تثير غضب جماهير ريال مدريد

زيدان استبدل هازارد لأنه لم يقدم شيئا في المباراة (غيتي)
زيدان استبدل هازارد لأنه لم يقدم شيئا في المباراة (غيتي)
5/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202102:13 AM (مكة المكرمة)

خيّب إيدن هازارد آمال جماهير ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي مرتين: الأولى باستمرار أدائه الضعيف، والثانية بالمشاهد التي التقطت له وهو يضحك طويلا خلال لقائه بعض زملائه السابقين في تشلسي أثناء احتفالهم بالتأهل للمباراة النهائية.

ولم يكن لهازارد أي تأثير إيجابي يذكر مع ريال مدريد في مواجهته مع فريقه السابق تشلسي، الذي فاز بجدارة 2-0 في مباراة الإياب، ليتفوق على الريال 3-1 في مجموع المباراتين، ويتأهل لملاقاة مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة.

واضطر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لاستبدال هازارد وإشراك ماريانو دياز مكانه في الدقيقة 89، ليخرج اللاعب البلجيكي يجر أذيال الخيبة في مشهد متكرر من الخروج أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال أيضا الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن جماهير ريال مدريد صبت جام غضبها على هازارد، بعد أن رصدته كاميرات التلفزيون وهو يشارك لاعبي البلوز فرحة الفوز على فريقه والتأهل للنهائي بالضحكات الصاخبة والمتواصلة.

وقالت الصحيفة إن ما فعله هازارد لم يكن جيدا على الإطلاق في مدريد، حيث تسبب في غضب كبير لجماهير الريال على وسائل التواصل الاجتماعي على لاعبهم الذي لم يقدم شيئا يذكر منذ انضمامه في 2019، بل يبدو سعيدا بعد خسارته في نصف نهائي أبطال أوروبا.

 

 

 

 

المصدر : ماركا

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