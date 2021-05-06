شاهد.. ضحكات هازارد الصاخبة مع لاعبي تشلسي أثناء احتفالهم بالفوز على فريقه تثير غضب جماهير ريال مدريد

خيّب إيدن هازارد آمال جماهير ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي مرتين: الأولى باستمرار أدائه الضعيف، والثانية بالمشاهد التي التقطت له وهو يضحك طويلا خلال لقائه بعض زملائه السابقين في تشلسي أثناء احتفالهم بالتأهل للمباراة النهائية.

ولم يكن لهازارد أي تأثير إيجابي يذكر مع ريال مدريد في مواجهته مع فريقه السابق تشلسي، الذي فاز بجدارة 2-0 في مباراة الإياب، ليتفوق على الريال 3-1 في مجموع المباراتين، ويتأهل لملاقاة مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة.

واضطر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لاستبدال هازارد وإشراك ماريانو دياز مكانه في الدقيقة 89، ليخرج اللاعب البلجيكي يجر أذيال الخيبة في مشهد متكرر من الخروج أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال أيضا الموسم الماضي.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن جماهير ريال مدريد صبت جام غضبها على هازارد، بعد أن رصدته كاميرات التلفزيون وهو يشارك لاعبي البلوز فرحة الفوز على فريقه والتأهل للنهائي بالضحكات الصاخبة والمتواصلة.

Eden Hazard was happy for Chelsea 💙 (via @btsportfootball)pic.twitter.com/MimWLtQkzF — ESPN FC (@ESPNFC) May 5, 2021

وقالت الصحيفة إن ما فعله هازارد لم يكن جيدا على الإطلاق في مدريد، حيث تسبب في غضب كبير لجماهير الريال على وسائل التواصل الاجتماعي على لاعبهم الذي لم يقدم شيئا يذكر منذ انضمامه في 2019، بل يبدو سعيدا بعد خسارته في نصف نهائي أبطال أوروبا.

Hazard às gargalhadas depois da eliminação do Real Madridhttps://t.co/K8xsXGwGx3 pic.twitter.com/PYS2BfMGUR — Visão de Mercado (@visaomercado) May 5, 2021