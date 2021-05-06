شاهد.. تشلسي يهزم ريال مدريد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق تشلسي الإنجليزي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه 2-0 على ريال مدريد في إياب نصف النهائي اليوم الأربعاء، ليضرب موعدا مع مواطنه مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة.

وبهذا الفوز يتفوق تشلسي في مجموع المباراتين 3-1 حيث تعادل 1-1 على ملعب ريال مدريد في مباراة الذهاب بالعاصمة الإسبانية.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سجل تيمو فيرنر هدف تقدم تشلسي في الدقيقة 28 من هجمة قادها المتألق نغولو كانتي عندما مرر كرة بينية لكاي هافيرتز الذي صوبها بثقة وهدوء فوق كورتوا حارس ريال مدريد، لكنها ارتدت من العارضة إلى فيرنر غير المراقب ليودعها المرمى الخالي.

وأجهز تشلسي على آمال ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني من هجمة صنعها كانتي أيضا، عندما قطع الكرة ومررها لكريستيان بوليسيتش الذي لعبها عرضية أرضية خطفها ماسون مونت في مرمى كورتوا في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة لتشلسي الذي لعب بثقة عالية وأحكم قبضته على مفاتيح قوة الملكي، وكان من الممكن أن يضاعف النتيجة لولا براعة كورتوا حارس ريال مدريد في الزود عن مرماه.

وبهذا الفوز ضرب تشلسي (تأهل للنهائي للمرة الثالثة) موعدا في المباراة النهائية من دوري الأبطال مع مواطنه مانشستر سيتي (تأهل للمرة الأولى)، في نهائي إنجليزي خالص للمرة الثالثة في تاريخ البطولة والثانية في آخر 3 مواسم.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) نهاية الشهر الماضي أن نهائي دوري الأبطال سيقام -كما هو مخطط له- في تركيا، رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

وذكر "يويفا" في بيان لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية الخميس الماضي أن "نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في إسطنبول يوم 29 مايو/أيار القادم، مع عدد محدود من المتفرجين، ونحن على ثقة من أن الإغلاق المؤقت الساري حتى 17 من الشهر نفسه لن يكون له أي تأثير على المباراة".

ويعد ريال مدريد أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال أوروبا، برصيد 13 مرة، مقابل لقب واحد حققه تشلسي في 2012 على حساب بايرن ميونخ.

وخسر تشلسي في نهائي البطولة الأوروبية 2008 أمام مانشستر يونايتد، 5-6 بركلات الترجيح.