أثار أزمة واُتهم بعدم احترام الفريق.. هازارد يقدم اعتذاره لجماهير ريال مدريد

قدم المهاجم البلجيكي اعتذاره لمشجعي نادي ريال مدريد بعد لقطته المثيرة للجدل عقب خروج الريال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء أمام نادي تشلسي الإنجليزي.

وفاز تشلسي 2-0 على ريال مدريد أمس في إياب نصف النهائي، ليتفوق 3-1 في النتيجة الإجمالية. وفشل هازارد -الذي انتقل من تشيلسي إلى ريال عام 2019- في ترك بصمة المباراتين عقب العودة من الإصابة.

وبعد صفارة النهاية التقطت الكاميرات لقطات للمهاجم البلجيكي وهو يهنئ لاعبَي تشيلسي كيرت زوما وإدوار مندي ويضحك معهما، وانتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط انتقادات من جماهير ريال مدريد واتهامات بعدم احترام الفريق ومشجعيه.

وكتب خافيير بالبوا جناح ريال مدريد السابق -عبر تويتر- "يجب أن يشرح أحد لي لأنني لا أفهم"، كما عبر محللون ولاعبون سابقون عن دهشتهم من تصرف هازارد، وقال دون هاتشينسون لاعب ليفربول السابق إنه رأى "مشاهد غريبة" ولم يكن ليتوقع تصرفا مشابها من كريستيانو رونالدو الذي توج باللقب 4 مرات مع ريال مدريد.

وعبّر هازارد عن أسفه عبر حسابه بموقع إنستغرام، وقال "أنا آسف. لقد قرأت الكثير من الآراء حولي اليوم، لم أقصد أبدا الإساءة لمشجعي ريال مدريد".

منشور هازارد عبر قصص إنستغرام (مواقع التواصل الاجتماعي)

وأضاف "حلمت دائما باللعب لريال مدريد، وجئت من أجل الفوز. الموسم لم ينته، وعلينا الآن القتال جميعا من أجل لقب الدوري الإسباني".

وتضررت مسيرة هازارد بسبب الإصابات منذ وصوله إلى إسبانيا قبل موسمين في أغلى صفقة بتاريخ ريال مدريد، ولم يظهر في أفضل مستوياته.