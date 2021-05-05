مواجهة مانشستر سيتي وسان جيرمان.. رحلة غوارديولا وتبرير بوتشيتينو

أثنى بيب غوارديولا -مدرب مانشستر سيتي المفعم بالمشاعر- على رحلة استمرت "4 أو 5" سنوات بعد أن شاهد فريقه يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-0 على باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء.

ووضع هدف رياض محرز المبكر -بملعب "الاتحاد"- أصحابَ الأرض في موقف جيد بالمواجهة، قبل أن يضيف النجم الجزائري نفسه هدفا آخر في الشوط الثاني ليحسم انتصار فريقه 4-1 في النتيجة الإجمالية بنصف النهائي وتأهله إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ورغم كل النجاح المحلي الذي حققه سيتي؛ لم يتمكن غوارديولا مطلقا من تجاوز دور الـ8 في دوري الأبطال منذ قدومه إلى إنجلترا في 2016 قبل الموسم الحالي، لكن بوسعه الآن أن يحلم بإضافة لقب آخر إلى اللقبين الأوروبيين اللذين حققهما مع برشلونة.

وقال غوارديولا "ما حققناه في الدور قبل النهائي شيء مذهل. دوري الأبطال أصعب بطولة والتأهل إلى النهائي هو أصعب شيء حققناه.. نستحق أن نكون موجودين هنا بسبب كل ما حققناه في هذا النادي بالسنوات الأربع أو الخمس الأخيرة".

كما قال غوارديولا إن الاستقبال الذي حظي به فريقه من الجماهير -أثناء توجهه أمس إلى الملعب قبل المباراة- منحه دفعة قوية.

وتابع المدرب الإسباني "كان من الرائع رؤية ذلك. الوضع مختلف بدونهم، نحن نفتقدهم كثيرا. من الغريب اللعب بملعب يخلو من الجماهير في مثل هذه المباراة الكبيرة. هذا الإنجاز ملك لهم".

وأصبحت مهمة سيتي أسهل في الشوط الثاني عقب طرد أنخيل دي ماريا في ليلة مخيبة لآمال بطل فرنسا.

ولم يكن كيليان مبابي -مهاجم باريس سان جيرمان- لائقا بما يكفي لبدء المباراة وبدا تأثير غيابه واضحا بعد أن فشل النادي الفرنسي في تسديد أي كرة داخل إطار المرمى طيلة المباراة، لكن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو قلل من أهمية غياب المهاجم البالغ من العمر 22 عاما.

وقال بوتشيتينو إن "غياب مبابي لا يمكن أن يكون عذرا، نحن فريق جماعي. كان سوء حظ بالطبع ألا يكون جاهزا لمساعدة الفريق.. لا يمكن أن نعتبر ذلك عذرا لأن أداء الفريق كان جيدا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "أهنئ مانشستر سيتي لأنه يقدم موسما رائعا. بعد 6 أو 7 مواسم من العمل، بيب يبلي بلاء حسنا. في الوقت نفسه نحن فخورون بلاعبينا وفريقنا".