شاهد.. محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال على حساب سان جيرمان

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه 2-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلى ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، سجل محرز هدفي السيتي في الدقيقتين 11 و63، ليحسم مجموع المباراتين لصالح فريقه 4-1، الذي فاز بمباراة الذهاب 2-1 على ملعب حديقة الأمراء.

وأصبح محرز أكثر اللاعبين الجزائريين تسجيلا في دوري أبطال أوروبا، برصيد 10 أهداف، متقدما بهدفين على مواطنه ياسين براهيمي، كما أصبح أول لاعب عربي يسجل ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وشهدت المباراة أداء عصبيا من الفريقين، وخاصة سان جيرمان الذي نال لاعبوه 4 إنذارات، إضافة إلى طرد نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69 لضربه منافسه دون كرة.

وتأهل سيتي إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، يحدوه الأمل في التتويج بلقبها المستعصي عليه رغم هيمنته على البطولات المحلية في إنجلترا بالسنوات الأخيرة، وإنفاقه أكثر من مليار دولار على التعاقدات مع أفضل اللاعبين.

وحرم سان جيرمان من التأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعدما نال الوصافة الموسم الماضي خلف بايرن ميونخ الذي توج باللقب.