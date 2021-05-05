استأصل أوراما سرطانية.. لاعب إيطالي يفضل إنهاء الموسم مع فريقه على العلاج الكيميائي

كشف اللاعب الدولي السابق ماركو مانكوسو قائد فريق ليتشي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن أنه مصمم على استكمال الموسم لمساعدة فريقه الساعي للعودة لدوري الأضواء، رغم إجرائه عملية جراحية لإزالة أورام سرطانية، رافضا العلاج الكيميائي الذي سيؤثر عليه سلبا أثناء الموسم.

وحافظ مانكوسو (32 عاما) على مرضه سرا، قبل الإعلان عنه في حسابه على تطبيق إنستغرام اليوم الأربعاء.

وكتب مانكوسو رسالة مؤثرة "خضعت لعملية جراحية في 26 مارس/آذار الماضي لإزالة ورم سرطاني. رأيت عالما لم أتخيل أبدا أنني سأعرفه، رأيت الرعب في عيون من أحبهم".

وكان مانكوسو عنصرا بارزا في الفريق هذا الموسم، وسجل 8 أهداف في 28 مباراة بالدوري، ليقود الفريق للمركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري الأضواء قبل جولتين على النهاية.

وأضاف "أخبرني الأطباء أن موسمي قد انتهى، ويجب أن أفكر في العام المقبل، لكن بعد أسبوعين عدت للركض في الملعب".

وتابع "بعد شهر واحد كان يجب العودة إلى ميلان لأعرف إذا كنت بحاجة لعلاج كيميائي، لكنني لم أذهب بعدُ لأنني أردت أن أفعل أكثر شيء أعشقه في العالم؛ لعب كرة القدم، وبعدها سنرى في نهاية الموسم".

ويعد مانكوسو من اللاعبين المخضرمين في الكرة الإيطالية، حيث مثّل المنتخبات الإيطالية في جميع مراحل الفئات السنية حتى 21 عاما، ولعب للعديد من الأندية، أبرزها كالياري.