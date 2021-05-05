حادثة غير مسبوقة.. حكم مواجهة مانشستر سيتي وسان جيرمان "يسب" اللاعبين

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه 2-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.
زعم أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان أن زميله لياندرو باريديس تعرض لإساءة لفظية من الحكم الهولندي بيورن كاوبرز خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.
وتأهل سيتي إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال لأول مرة بفضل انتصاره 2-صفر في ملعب الاتحاد ليفوز 4-1 في النتيجة الإجمالية.
De cause of Di Maria ein red card#ManCity #MCIPSG #UCL pic.twitter.com/RTh8Ccxwu3
— Clemmzy Clems (@_Chemicals_1) May 4, 2021
واستشاط لاعبو بطل فرنسا غضبا من الحكم الذي طرد أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 69 لاعتدائه بدون كرة على فرناندينيو.
وأبلغ لاعب الوسط هيريرا محطة "آر إم سي سبور" (RMC) الفرنسية "نتحدث عن احترام الحكام" قبل أن يكشف أن الحكم وجه سبابا إلى باريديس.
وتابع "إذا قلنا ما قاله سنتعرض للإيقاف 3 أو 4 مباريات".
وقال ماركو فيراتي زميل هيريرا في مقابلة بعد المباراة إنه تعرض أيضا لإساءة من الحكم.
وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الصحفيين بأنه يصدق لاعبيه وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد يحقق في الواقعة.
🗣 "Maybe UEFA will investigate the situation."
Mauricio Pochettino calls on UEFA to investigate the referee as it was claimed by PSG players Marco Verratti & Ander Herrera that he swore at them pic.twitter.com/3bGVWcKPDu
— Football Daily (@footballdaily) May 5, 2021
وقال بوكيتينو "لم أسمع شيئا من خارج الخطوط… ربما يحقق اليويفا في الموقف. لكن هذا ليس عذرا أقوله أمامكم… أهم شيء هو أننا لم نصل إلى النهائي ولهذا السبب نشعر بالحزن".
وفي غضون ذلك، اعتذر جيم بيغلن معلق المباراة في شبكة "سي بي إس" (CBS) لأنه عزا طرد الأرجنتيني دي ماريا في المباراة إلى "مزاجه اللاتيني".
— Jim Beglin (@jimbeglin) May 4, 2021
وقال بيغلن في حسابه على تويتر "أعتذر عن تعليقاتي عديمة الوعي الثقافي.. لقد استخدمت بشكل خاطئ صورة نمطية عنصرية. كان هذا غير مناسب وغير مقبول".