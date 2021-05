حادثة غير مسبوقة.. حكم مواجهة مانشستر سيتي وسان جيرمان "يسب" اللاعبين

زعم أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان أن زميله لياندرو باريديس تعرض لإساءة لفظية من الحكم الهولندي بيورن كاوبرز خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وتأهل سيتي إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال لأول مرة بفضل انتصاره 2-صفر في ملعب الاتحاد ليفوز 4-1 في النتيجة الإجمالية.

واستشاط لاعبو بطل فرنسا غضبا من الحكم الذي طرد أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 69 لاعتدائه بدون كرة على فرناندينيو.

وأبلغ لاعب الوسط هيريرا محطة "آر إم سي سبور" (RMC) الفرنسية "نتحدث عن احترام الحكام" قبل أن يكشف أن الحكم وجه سبابا إلى باريديس.

وتابع "إذا قلنا ما قاله سنتعرض للإيقاف 3 أو 4 مباريات".

وقال ماركو فيراتي زميل هيريرا في مقابلة بعد المباراة إنه تعرض أيضا لإساءة من الحكم.

وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الصحفيين بأنه يصدق لاعبيه وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد يحقق في الواقعة.

