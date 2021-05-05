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حادثة غير مسبوقة.. حكم مواجهة مانشستر سيتي وسان جيرمان "يسب" اللاعبين

فيراتي (يمين) قال إنه تعرض أيضا لإساءة من الحكم (رويترز)
فيراتي (يمين) قال إنه تعرض أيضا لإساءة من الحكم (رويترز)
5/5/2021

زعم أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان أن زميله لياندرو باريديس تعرض لإساءة لفظية من الحكم الهولندي بيورن كاوبرز خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وتأهل سيتي إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال لأول مرة بفضل انتصاره 2-صفر في ملعب الاتحاد ليفوز 4-1 في النتيجة الإجمالية.

واستشاط لاعبو بطل فرنسا غضبا من الحكم الذي طرد أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 69 لاعتدائه بدون كرة على فرناندينيو.

وأبلغ لاعب الوسط هيريرا محطة "آر إم سي سبور" (RMC) الفرنسية "نتحدث عن احترام الحكام" قبل أن يكشف أن الحكم وجه سبابا إلى باريديس.

وتابع "إذا قلنا ما قاله سنتعرض للإيقاف 3 أو 4 مباريات".

وقال ماركو فيراتي زميل هيريرا في مقابلة بعد المباراة إنه تعرض أيضا لإساءة من الحكم.

وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الصحفيين بأنه يصدق لاعبيه وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد يحقق في الواقعة.

وقال بوكيتينو "لم أسمع شيئا من خارج الخطوط… ربما يحقق اليويفا في الموقف. لكن هذا ليس عذرا أقوله أمامكم… أهم شيء هو أننا لم نصل إلى النهائي ولهذا السبب نشعر بالحزن".

وفي غضون ذلك، اعتذر جيم بيغلن معلق المباراة في شبكة "سي بي إس" (CBS) لأنه عزا طرد الأرجنتيني دي ماريا في المباراة إلى "مزاجه اللاتيني".

وقال بيغلن في حسابه على تويتر "أعتذر عن تعليقاتي عديمة الوعي الثقافي.. لقد استخدمت بشكل خاطئ صورة نمطية عنصرية. كان هذا غير مناسب وغير مقبول".

المصدر : وكالات

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