بتشكيلة شبه مكتملة.. ريال مدريد يواجه تشلسي وعينه على النهائي

بات لدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أكثر تشكيلة مكتملة للفريق منذ وقت طويل، حيث يواجه "الملكي"، الليلة، تشلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فـ"زيزو" استعاد خدمات كل من مارسيلو وسيرجيو راموس وفيدريكو فالفيردي وفيرلاند ميندي.

وعانى ريال مدريد من الغيابات في آخر شهرين، حيث غاب العديد من اللاعبين المؤثرين في صفوف الفريق لفترات طويلة.

ويحتاج ريال مدريد للإيجابية في ملعب "ستامفورد بريدج" الليلة؛ لأنه تعادل مع "البلوز" 1-1 ذهابا، لكن زيدان سيكون قادرا على الاعتماد على العديد من النجوم في المباراة.

وفي الوقت الذي تعد فيه إصابة المدافع الفرنسي رافائيل فاران في العضلة الضامة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بمثابة ضربة لزيدان، فإن المدير الفني الفرنسي سيستعيد خدمات راموس مجددا للمرة الأولى منذ نهاية مارس/آذار الماضي.

وسواء عاد راموس للمشاركة مع التشكيلة الأساسية -بالنظر إلى افتقاده للمنافسة في المباريات فهذا أمر آخر- فإن الريال لديه شراكة دفاعية صلبة بين إيدير ميليتاو وناتشو، اللذين قدما أداء جيدا وقويا في الأسابيع الأخيرة، حيث حافظا على نظافة شباك الفريق أمام ليفربول الإنجليزي في ملعب "أنفيلد" في ربع النهائي.

وسيكون لدى زيدان خيارات أخرى في مركز الظهير الأيسر، مع تعافي الفرنسي ميندي من إجهاد في ربلة الساق، تعرض له في منتصف أبريل/نيسان الماضي، في الوقت الذي تمكن فيه مارسيلو من السفر برفقة الفريق.

وكان من المقرر أن يغيب المدافع البرازيلي عن المباراة، بعدما تم استدعاؤه لمراقبة انتخابات محلية.

لكن قناة "لا سيكستا" (la sexta) الإسبانية أكدت أن سيدة مسنة، كانت على ما يبدو هي الخيار الثاني، تطوعت للدور الانتخابي، لتشغل مكان مارسيلو، الأمر الذي أدى إلى منحه فرصة السفر للانضمام إلى الفريق قبل رحلته إلى لندن.

وانضم فالفيردي لقائمة الفريق مجددا، وذلك عقب غيابه عن صفوف الميرينغي لأسبوعين بعد أن جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا.