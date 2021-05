البرتغالي دياز أفضل لاعب في مواجهة مان سيتي وسان جيرمان.. فهل ظُلم محرز؟

في الموسم الماضي كان الإسباني بيب غوارديولا يريد بقوة التعاقد مع شاب برتغالي يلعب في صفوف بنفيكا واصفا إياه بأنه "قلب دفاع استثنائي" ومستعدا لدفع أي مبلغ لضمه.

هذا اللاعب "الاستثنائي" أو "صفقة العمر" لغوارديولا هو الدولي البرتغالي روبن دياز الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ24 بعد أيام، ودفع "السيتيزنز" في صفقة انتقاله 54 مليون يورو إضافة إلى اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوتامينيدي الذي انتقل إلى الفريق البرتغالي.

وكان دياز القطعة المفقودة في لوحة "غوارديولا" التي بدأ برسمها قبل 5 سنوات، إذ أضاف إلى قوة الفريق الهجومية صلابة دفاعية، حيث استقبل المان سيتي 4 أهداف في دوري الأبطال حتى الآن.

وساعد وصول دياز -بعد نجاح اختيار غوارديولا وصوابية توصيته للإدارة بالتعاقد مع مدافع منتخب البرتغال- على تطوير دفاع سيتي بشكل مشابه لما فعله فيرجيل فان دايك في ليفربول قبل أن يفوز بدوري الأبطال منذ عامين.

وفي مباراة أمس الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان بإياب نصف نهائي دوري الأبطال، أدى دياز المواجهة بقتالية وشراسة.

إذ كانت تدخلاته صحيحة بنسبة 100% ودقة تمريراته بنسبة 90% ولمس الكرة 41 مرة وأنقذ الفريق من 3 فرص محققة وتصدى لـ3 كرات خطيرة، وكان أحد أبرز اللاعبين الذي أسهم في تأهل فريقه إلى النهائي، إضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز الذي سجل ثنائية الفوز بالمباراة.

ورغم أن محرز كان السبب الرئيسي في تأهل فريقه غير أن جائزة أفضل لاعب في مباراة أمس ذهبت إلى دياز، وكان محرز أيضا سببا رئيسا في فوز فريقه ذهابا بعد تسجيله هدف الفوز من كرة حرة مباشرة ولم يفز بجائزة رجل المباراة التي ذهبت لزميله البلجيكي كيفن دي بروين.

Kevin De Bruyne or Rúben Dias are going to win the Ballon d’OR, who says no??? 🤩🏆 pic.twitter.com/7S8cPAFKsQ

— 𝖏𝖔𝖘𝖍🇵🇹 (@rubendias_3) May 4, 2021