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ميسي يقترب من رقم مارادونا

56 مجموع الركلات الحرة المباشرة التي سجلها ميسي بمسيرته وعلى بعد 3 ركلات من رقم مواطنه الراحل مارادونا (غيتي)
56 مجموع الركلات الحرة المباشرة التي سجلها ميسي بمسيرته وعلى بعد 3 ركلات من رقم مواطنه الراحل مارادونا (غيتي)
4/5/2021

الركلة الحرة المباشرة التي سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في مواجهة فالنسيا الأحد الماضي، كانت الركلة رقم "50" بقميص البرسا.

ووصل مجموع الركلات الحرة المباشرة التي سجلها ميسي بمسيرته إلى "56" أي على بعد 3 ركلات فقط من رقم مواطنه الراحل دييغو مارادونا والذي يملك الرقم القياسي الأرجنتيني بـ 59 ركلة حرة.

وتفوق ميسي على نجوم أرجنتينيين مثل مانويل بيليغرينا (45 هدفا من ركلة حرة) ودانيال باساريلا (43 هدفا من ركلات حرة).

وبواجه ميسي السبت المقبل أتلتيكو مدريد الذي سجل في مرماه أول ركلة حرة في مسيرته.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2008 سجل "البولغا" أول أهدافه من ركلة حرة، وكانت في فوز الفريق الكتالوني على "الروخيبلانكوس" 6-1.

المصدر : ماركا

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شاهد.. سحر ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك، وسجل هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3-2 على مضيفه فالنسيا الأحد في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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في فوز برشلونة الخميس الماضي على خيتافي 5-2، احتسب الحكم ركلة جزاء للبرسا بالدقيقة الأخيرة من المباراة، فتركها ليونيل ميسي لزميله غريزمان رغم أن الأرجنتيني كان بإمكانه إضافة ثلاثية جديدة لرصيده.

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