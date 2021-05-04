ميسي يقترب من رقم مارادونا

الركلة الحرة المباشرة التي سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في مواجهة فالنسيا الأحد الماضي، كانت الركلة رقم "50" بقميص البرسا.

ووصل مجموع الركلات الحرة المباشرة التي سجلها ميسي بمسيرته إلى "56" أي على بعد 3 ركلات فقط من رقم مواطنه الراحل دييغو مارادونا والذي يملك الرقم القياسي الأرجنتيني بـ 59 ركلة حرة.

وتفوق ميسي على نجوم أرجنتينيين مثل مانويل بيليغرينا (45 هدفا من ركلة حرة) ودانيال باساريلا (43 هدفا من ركلات حرة).

وبواجه ميسي السبت المقبل أتلتيكو مدريد الذي سجل في مرماه أول ركلة حرة في مسيرته.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2008 سجل "البولغا" أول أهدافه من ركلة حرة، وكانت في فوز الفريق الكتالوني على "الروخيبلانكوس" 6-1.