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كرة قدم

فرق تأهلت إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

هناك فرق لم تحسم -بطريقة مفاجئة- تأهلها بعد لدوري الأبطال الموسم المقبل (الأوروبية)
هناك فرق لم تحسم -بطريقة مفاجئة- تأهلها بعد لدوري الأبطال الموسم المقبل (الأوروبية)
4/5/2021

عشرة فرق من بطولات أوروبية مختلفة ضمنت التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وهناك فرق كانت مفاجأة لعدم ضمان تأهلها حتى الآن وإمكانية غيابها عن البطولة برمتها، في مقدمتها ليفربول ويوفنتوس.

وبعد تتويجها بلقب دورياتها المحلية تأهلت إلى البطولة القارية، فرق: إنتر ميلان (الدوري الإيطالي) وأياكس أمستردام (الدوري الهولندي) وزينيت سان بطرسبورغ (الدوري الروسي) ودينامو كييف (الدوري الأوكراني).

كما أصبح فريقا مانشستر سيتي وبايرن ميونخ قاب قوسين من الظفر بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني، وبالتالي ضمنا مكانهما في البطولة القارية الأم.

إضافة إلى رباعي المنافسة على لقب الليغا وهو: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية التي تصارع على اللقب ولكنها تأهلت بفعل فارق النقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى دوري الأبطال.

المصدر : مواقع إلكترونية

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