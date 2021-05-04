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غوارديولا للاعبي مانشستر سيتي: هكذا نتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

غوارديولا: لا نريد أن نفرط في هذه الفرصة وأشعر أننا سنؤدي مباراة جيدة (رويترز)
غوارديولا: لا نريد أن نفرط في هذه الفرصة وأشعر أننا سنؤدي مباراة جيدة (رويترز)
4/5/2021

حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على التحكم في مشاعرهم واستغلال الفرصة لصناعة التاريخ عند استضافة باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة.

وحقق "المان سيتي" الفوز 2-1 في باريس بعد أداء رائع في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، واقترب رجال غوارديولا بشدة من بلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة في التاريخ.

وحث غوارديولا -الذي فاز باللقب مرتين كمدرب مع برشلونة- فريقه على اللعب بالثقة ذاتها التي أسهمت في هيمنة الفريق على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "لا نريد أن نفرط في هذه الفرصة، وأشعر أننا سنؤدي مباراة جيدة. إنها المرة الأولى التي يصل فيها معظمنا معا لهذه المرحلة.. أعرف ما الذي نلعب من أجله، في هذه المباريات لا تحتاج للكثير من المشاعر والدوافع، ويجب أن تتحلى بالهدوء وتدرك ما يتعين عليك فعله".

وأضاف المدرب الإسباني "عليهم أن يتخيلوا إمكانية فعل ذلك. وما يتعين علينا القيام به لا يختلف عن ما فعلناه في الشهور السبعة الماضية، أعني نزول الملعب والأداء بطريقتنا نفسها والفوز".

وتوجد شكوك بشأن مشاركة المهاجم كيليان مبابي في المباراة، بعد غيابه عن الفوز على لانس يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في الكاحل.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 وهو يعرج عند وصوله إلى مانشستر، لكن غوارديولا لا يشك في جاهزية مبابي.

وقال إنه "سيشارك في المباراة. أتطلع لرؤيته يلعب. من أجل كرة القدم وللمباراة ذاتها، أتمنى مشاركته".

المصدر : وكالات

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