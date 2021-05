غوارديولا للاعبي مانشستر سيتي: هكذا نتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على التحكم في مشاعرهم واستغلال الفرصة لصناعة التاريخ عند استضافة باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة.

وحقق "المان سيتي" الفوز 2-1 في باريس بعد أداء رائع في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، واقترب رجال غوارديولا بشدة من بلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة في التاريخ.

وحث غوارديولا -الذي فاز باللقب مرتين كمدرب مع برشلونة- فريقه على اللعب بالثقة ذاتها التي أسهمت في هيمنة الفريق على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "لا نريد أن نفرط في هذه الفرصة، وأشعر أننا سنؤدي مباراة جيدة. إنها المرة الأولى التي يصل فيها معظمنا معا لهذه المرحلة.. أعرف ما الذي نلعب من أجله، في هذه المباريات لا تحتاج للكثير من المشاعر والدوافع، ويجب أن تتحلى بالهدوء وتدرك ما يتعين عليك فعله".

وأضاف المدرب الإسباني "عليهم أن يتخيلوا إمكانية فعل ذلك. وما يتعين علينا القيام به لا يختلف عن ما فعلناه في الشهور السبعة الماضية، أعني نزول الملعب والأداء بطريقتنا نفسها والفوز".

وتوجد شكوك بشأن مشاركة المهاجم كيليان مبابي في المباراة، بعد غيابه عن الفوز على لانس يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في الكاحل.

Kylian Mbappé is flying with the PSG squad to Manchester today but hardly walking well – either this is some form of masterful deception or the French international is highly unlikely to start on Tuesday. pic.twitter.com/t0QkI2EkWn

— Get French Football News (@GFFN) May 3, 2021