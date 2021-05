شاهد- ملك ميلانو.. لوكاكو سر تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي

بعد تتويج إنتر ميلان بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، أظهرت لقطات فيديو روميلو لوكاكو يغني بأعلى صوته ويلوح بقميص الفريق الأسود والأزرق من نافذة سيارة.

ولم ينجح المهاجم البلجيكي في مقاومة إغراء الانضمام إلى الاحتفالات التي غمرت الشوارع بعد فوز إنتر بلقبه الأول للدوري منذ 11 عاما.

ولم يصدق بعض المشجعين أعينهم عندما شاهدوا لوكاكو يمر أمامهم تغمره السعادة، وهو المهاجم الذي ساهمت أهدافه وتمريراته الحاسمة وقيادته للفريق في تحقيق اللقب للمرة 19 في تاريخ النادي.

