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كرة قدم

وصفت بأنها تمييزية.. توصية بعدم عودة الجماهير الإسبانية هذا الموسم

لم يُسمح للجماهير بحضور مباريات في الدرجتين الأولى والثانية منذ عطل الوباء كرة القدم الإسبانية في مارس/آذار 2020 (غيتي)
لم يُسمح للجماهير بحضور مباريات في الدرجتين الأولى والثانية منذ عطل الوباء كرة القدم الإسبانية في مارس/آذار 2020 (غيتي)
4/5/2021

قالت وزيرة الصحة الإسبانية إنه ليس من المستحسن أن تحضر الجماهير مباريات دوري كرة القدم في بقية الموسم وسط تهديدات فيروس كورونا، موجهة ضربة إلى خطط رابطة الدوري لإعادة الجماهير إلى المدرجات.

وكانت الرابطة تأمل الترحيب بالمشجعين في مباريات الدرجتين الأولى والثانية بأعداد محدودة بدءا من الأسبوع المقبل بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.

وأبلغت الوزيرة كارولينا دارياس مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين قائلة "لا أعتقد أنه الخيار المفضل في المرحلة المتبقية من الموسم".

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني -في بيان- أنها طلبت من بعض المناطق تحديد إمكانية استضافة جماهير فيها، مشيرة إلى أن بعض الأندية لا يمكنها فتح الملاعب أمام الجماهير مجددا.

وأضافت الرابطة أنها ستحاول إقناع الحكومة بإعادة التفكير في موقفها الذي وصفته بأنه "تمييزي وغير متّسق".

ولم يُسمح للجماهير بحضور مباريات في الدرجتين الأولى والثانية منذ عطل الوباء كرة القدم الإسبانية في مارس/آذار 2020.

وسُمح بأعداد محدودة من المشجعين في مسابقات رياضية أخرى مثل بطولتي برشلونة المفتوحة للتنس الشهر الماضي ومدريد المفتوحة التي انطلقت الأسبوع الماضي.

المصدر : وكالات

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