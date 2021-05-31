شاهد- من الدرجة الثالثة الفرنسية إلى بطل أوروبا.. رحلة صعود أسطورية لكانتي الخجول

يحدث في كرة القدم أن تنقلب حياة لاعب كرة قدم رأسا على عقب في 11 عاما، ويتحول من لاعب مغمور في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي إلى بطل أوروبا والعالم.

هذه قصة نغولو كانتي اللاعب الفرنسي المسلم ومن أصول مالية الذي انضم عام 2010 إلى فريق بولوني الناشط في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي موسم 2012-2013، وفي الموسم التالي انتقل إلى فريق كاين الفرنسي في دوري الدرجة الثانية.

وفي ذلك الموسم لعب جميع مباريات الفريق الـ38 وقاده إلى الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وكانت مواسمه الأولى في دوريات النخبة الأوروبية في 2014.

وفي أغسطس/آب 2015 انتقل إلى فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 10 ملايين يورو.

وفي موسم 2015-2016 كان له دور حاسم في التتويج الأسطوري للـ"ثعالب" بلقب البريميرليغ الأول والوحيد في تاريخ النادي.

وفي صيف 2016 انتقل إلى تشلسي مقابل 38 مليون دولار، وفي أول مواسمه مع "البلوز" فاز معه بلقبي البريميرليغ ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الموسم التالي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي بقميص الفريق اللندني.

وفي 2018 كان أساسيا في جميع مباريات منتخب بلاده في مونديال روسيا الذي توج في نهايته منتخب "الديوك" باللقب.

وبعد لقب بطل العالم، بدأت رحلة كانتي القارية مع تشلسي، إذ تُوّج في موسم 2018-2019 بلقب الدوري الأوروبي، لتكون الجائزة الكبرى الموسم الحالي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويُحسب لكانتي أنه اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة رجل المباراة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال في مواجهة أتلتيكو مدريد وذهاب وإياب نصف نهائي ضد ريال مدريد والنهائي ضد مانشستر سيتي.

وأصبح كانتي سادس لاعب خط وسط يظفر بجائزة "أفضل لاعب في المباراة" بنهائي البطولة القارّية الأم.

وبدأت الترشيحات تتزايد من نجوم سابقين وحاليين في كرة القدم ووسائل إعلام عالمية متخصصة ليكون كانتي حائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.