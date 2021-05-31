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ليس فقط في كرة القدم ..برشلونة يخفق قاريا في كرة السلة

أناضولو إفيس التركي هزم برشلونة في نهائي الدوري الأوروبي 86-81 (رويترز)
أناضولو إفيس التركي هزم برشلونة في نهائي الدوري الأوروبي 86-81 (رويترز)
31/5/2021

انتزع أناضولو إفيس إسطنبول لقبه الأول في الدوري الأوروبي لكرة السلة اليوم الأحد عقب فوزه على البطل السابق برشلونة 86-81 في النهائي بعد أن عوض تأخره بفارق 10 نقاط.

وتصدّر صانع اللعب الصربي فاسيلي ميتشيتش لاعبي أناضولو فسجل 25 نقطة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في مواجهات المربع الذهبي قبل أن ينضم إلى أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي في الموسم المقبل.

وأضاف شين لاركين 21 نقطة لمصلحة الفريق التركي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تغلب أرماني ميلان على تشسكا موسكو 83-73 في مباراة المركز الثالث.

وتقدم برشلونة الذي كان لاعبه باو جاسول (40 عاما) يأمل أن يحقق لقبه الأول في المسابقة الأوروبية البارزة بعد تتويجه بطلا للدوري الأميركي مع لوس أنجلوس ليكرز في 2009 و2010، في بداية الربع الثاني بنتيجة 25-15.

ونجح برشلونة في الحدّ من خطورة ميتشيتش ولاركين بأداء دفاعي صارم لكن أناضولو ردّ بتسجيل 21 نقطة مقابل 4، ولم ينظر خلفه بعد ذلك لينهي الشوط الأول 39-36.

وشقّ لاركين -الذي سجل 12 رمية حرة حصل عليها خلال اللقاء- طريقه وسط دفاع برشلونة كما يشاء في الشوط الثاني، ونجح ميتشيتش في استعادة مستواه ليتقدم الفريق التركي بفارق بلغ 11 نقطة في منتصف الربع الثالث.

وعادل برشلونة النتيجة مدة وجيزة في الربع الأخير لكن طاقة الفريق الكتالوني نفدت في الدقائق الأخيرة، ونجح ميتشيتش في تسجيل بعض النقاط المهمة ليعيد التقدم إلى أناضولو.

وسجل الصربي فاسيلي صانع اللعب -البالغ من العمر 27 عاما- رميتين حرتين قبل 7 ثوان على النهاية ليحسم الانتصار ويصبح أناضولو أول فريق تركي يفوز بالدوري الأوروبي بعد تتويج غريمه فنربخشة في 2017.

المصدر : وكالات

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