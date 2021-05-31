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شاهد.. صديقة رونالدو تحسم وجهته المستقبلية

جورجينا أكدت بقاء رونالدو في يوفنتوس الموسم المقبل (مواقع التواصل)
جورجينا أكدت بقاء رونالدو في يوفنتوس الموسم المقبل (مواقع التواصل)
31/5/2021

شائعات وأقاويل وتحليلات بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس حسمتها صديقته جورجينا رودريغيز لدى سؤالها عن مستقبل "صاروخ ماديرا".

وربطت تقارير إعلامية "الدون" بالرحيل عن اليوفي في الميركاتو الصيفي والعودة إلى فريقين شهدا انطلاقته ونجوميته هما سبورتينغ لشبونة ومانشتسر يونايتد على الترتيب.

غير أن صديقته حسمت الجدل وقالت في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًّا على سؤال ما إذا كان رونالدو سيغادر فريق "السيدة العجوز" في الصيف، إنه "باق".

وصور الفيديو خلال سير جوروجينا في أحد شوارع إسبانيا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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