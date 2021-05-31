شاهد.. صديقة رونالدو تحسم وجهته المستقبلية

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى مدربه في يوفنتوس أندريا بيرلو، الذي أقيل يوم الجمعة الماضي، في حين لم يتضح مصيره مع يوفنتوس وسط شائعات برحيله إلى سان جيرمان، وطلب مورينيو ضمه إلى روما.
شائعات وأقاويل وتحليلات بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس حسمتها صديقته جورجينا رودريغيز لدى سؤالها عن مستقبل "صاروخ ماديرا".
وربطت تقارير إعلامية "الدون" بالرحيل عن اليوفي في الميركاتو الصيفي والعودة إلى فريقين شهدا انطلاقته ونجوميته هما سبورتينغ لشبونة ومانشتسر يونايتد على الترتيب.
غير أن صديقته حسمت الجدل وقالت في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًّا على سؤال ما إذا كان رونالدو سيغادر فريق "السيدة العجوز" في الصيف، إنه "باق".
وصور الفيديو خلال سير جوروجينا في أحد شوارع إسبانيا.
Georgina Rodriguez: “Cristiano Ronaldo will stay or leave Juventus?Stay.…”
pic.twitter.com/KhSOC8KDE7
— Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) May 29, 2021