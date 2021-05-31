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رئيس يويفا يهاجم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مجددا ويستنكر مشاركتها في دوري الأبطال

فلورنتينو بيريز متزعم فكرة دوري السوبر الأوروبي ورئيس نادي ريال مدريد (رويترز)
فلورنتينو بيريز متزعم فكرة دوري السوبر الأوروبي ورئيس نادي ريال مدريد (رويترز)
31/5/2021

جدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين هجومه على أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، قائلا إنها "أصابت نفسها بالشلل" نتيجة تمسكها بخطط دوري السوبر الأوروبي.

وكان 12 ناديا أعلنوا في أبريل/نيسان الماضي خطة لإطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، لكن 9 أندية أعلنت انسحابها من الخطة، وسط موجة احتجاج قوية من مسؤولين ومن قبل الجماهير كذلك.

ويواصل مسؤولو يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة فقط التمسك بالفكرة، مؤكدين أن كرة القدم ستواجه "انهيارا حتميا" في حال عدم تطبيق إصلاحات.

تفاصل دوري السوبر الأوروبي "الانفصالي" (الجزيرة)

وأطلق يويفا إجراءات تأديبية ضد الأندية الثلاثة قبل أيام، وذلك بعد الاتفاق في وقت سابق على "إجراءات إعادة دمج" للأندية التسعة الأخرى، وذلك إثر الاعتذار عن المشاركة في الخطة.

ودحض سيفرين فكرة أن الصراع الجاري على السلطة قد يصيب كرة القدم الأوروبية بالشلل، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إن الأندية الثلاثة المتمردة أصابت نفسها بالشلل بالنهج الذي اتبعته.

وأضاف سيفرين "من الغريب أن نقرأ في البيانات الصحفية أن 3 أندية من بين آلاف الأندية تعتقد أن فكرتها ستنقذ كرة القدم، ولا أحد آخر يحبها".

وتساءل سيفرين -الذي لم يتمكن من الكشف عن أي تطورات للإجراءات التأديبية؛ نظرا لأن اللجنة المعنية هي لجنة مستقلة- عن سبب التزام يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في الوقت الذي تصر فيه هذه الأندية على خطط إطلاق بطولة بديلة.

وأضاف سيفرين "ما أراه غريبا أنكم ما تزالون تقولون إنكم جزء من دوري السوبر الأوروبي، ثم ترسلون خطابات لطلب المشاركة في دوري الأبطال؛ بذلك أنتم في دوري السوبر الأوروبي لكنكم تشاركون في دوري الأبطال. من الصعب للغاية فهم معنى ذلك".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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