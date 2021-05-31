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ليفاندوفسكي يكتسح ميسي ورونالدو في سباق الحذاء الذهبي

ليفاندوفسكي (يمين) تفوق على ميسي (وسط) ورونالدو في سباق الحذاء الذهبي (مواقع التواصل)
ليفاندوفسكي (يمين) تفوق على ميسي (وسط) ورونالدو في سباق الحذاء الذهبي (مواقع التواصل)
31/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202111:32 PM (مكة المكرمة)

انتهى الصراع المحتدم على الحذاء الذهبي لأفضل الهدافين في أوروبا، بحصيلة قياسية من الأهداف.

وتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ سباق الحذاء الذهبي، برصيد 82 نقطة، وهو مجموع ضرب أهدافه الـ41 في اثنين، حتى يتميز هدافو الدوريات الخمسة الكبرى عن باقي الدوريات الأوروبية، حسب المتبع مع الهدافين في جائزة الحذاء الذهبي.

وفي ما يلي ترتيب أفضل 15 هدافا في سباق الحذاء الذهبي:

  1. روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 41 هدفا × 2 = 82 نقطة
  2. ليونيل ميسي (برشلونة) 30 هدفا × 2 = 60 نقطة
  3. كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 29 هدفا × 2 = 58 نقطة
  4. أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت) 28 هدفا × 2 = 56 نقطة
  5. إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) 27 هدفا × 2 = 54 نقطة
  6. كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 27 هدفا × 2 = 54 نقطة
  7. روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 24 هدفا × 2 = 48 نقطة
  8. كريم بنزيمة (ريال مدريد) 23 هدفا × 2 = 46 نقطة
  9. جيرارد مورينو (فياريال) 23 هدفا × 2 = 46 نقطة
  10. هاري كين (توتنهام) 23 هدفا × 2 = 46 نقطة
  11. لويس موريل (أتلانتا) 22 هدفا × 2 = 44 نقطة
  12. محمد صلاح (ليفربول) 22 هدفا × 2 = 44 نقطة
  13. بول أونواتشو (جينك) 29 هدفا × 1.5 = 43.5 نقطة
  14. لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) 21 هدفا × 2 = 42 نقطة
  15. دوزان فلاهوفيتش (فيورنتينا) 21 هدفا × 2 = 42 نقطة
المصدر : ماركا

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