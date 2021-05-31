انتهى الصراع المحتدم على الحذاء الذهبي لأفضل الهدافين في أوروبا، بحصيلة قياسية من الأهداف.

وتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ سباق الحذاء الذهبي، برصيد 82 نقطة، وهو مجموع ضرب أهدافه الـ41 في اثنين، حتى يتميز هدافو الدوريات الخمسة الكبرى عن باقي الدوريات الأوروبية، حسب المتبع مع الهدافين في جائزة الحذاء الذهبي.

وفي ما يلي ترتيب أفضل 15 هدافا في سباق الحذاء الذهبي: