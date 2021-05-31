أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خطوة تعزز شائعات رحيله الوشيك عن فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث بث مقطع فيديو لنقل أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها من منزله في تورينو إلى وجهة غير معلومة.
انتهى الصراع المحتدم على الحذاء الذهبي لأفضل الهدافين في أوروبا، بحصيلة قياسية من الأهداف.
وتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ سباق الحذاء الذهبي، برصيد 82 نقطة، وهو مجموع ضرب أهدافه الـ41 في اثنين، حتى يتميز هدافو الدوريات الخمسة الكبرى عن باقي الدوريات الأوروبية، حسب المتبع مع الهدافين في جائزة الحذاء الذهبي.
وفي ما يلي ترتيب أفضل 15 هدافا في سباق الحذاء الذهبي: