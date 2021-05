أسدل الستار على موسم 2020-2021، وكان فريق تشلسي الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخيل أكبر الرابحين فيه، بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن دائرة الرابحين في الموسم تضم الكثير من المدربين واللاعبين والأندية أيضا.

ونبدأ بالرابحين على مستوى المدربين والأندية، ويتقدمهم توخيل بلا منازع؛ فقد تسلم فريق تشلسي بداية العام وهو في المركز التاسع، وقاده لسلسلة انتصارات قياسية، ليدخل المربع الذهبي للبريميرليغ ويفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

وأصبح توخيل أول مدرب يتأهل لنهائي البطولة في عامين متتاليين مع فريقين مختلفين، حيث قاد العام الماضي فريق باريس سان جيرمان لنهائي البطولة، لكنه خسر أمام بايرن ميونخ.

ويضم تشلسي أكثر الرابحين هذا الموسم، ومنهم اللاعب الألماني كاي هافرتز صاحب هدف الفوز على مانشستر سيتي، وهو الهدف الأغلى في مسيرته لأنه أعاد اعتباره بعد اتهامات قبل تولي توخيل بأنه صفقة فاشلة.

كما ارتفعت أسهم النجم الفرنسي نغولو كانتي بعد دوره البارز في تتويج تشلسي باللقب الأوروبي، وأصبح مرشحا بقوة للكرة الذهبية، كما تسعى إليه فرق كبرى عديدة.

النجم المغربي حكيم زياش رابح آخر قد يتوجه الفوز بدوري الأبطال بجائزة أفضل لاعب أفريقي بعد تألقه مؤخرا مع تشلسي، خاصة أن النجم الجزائري رياض محرز، أبرز المرشحين للجائزة، خسر اللقب الأوروبي مع مانشتر سيتي.

كما قفزت أسهم ميسون ماونت مهاجم تشلسي أيضا لدوره الكبير في حسم العديد من المباريات المهمة لتشلسي في طريقه نحو اللقب الأوروبي.

وحقق المدرب الإسباني أوناي إيمري إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، الأربعاء الماضي، بعدما قاد فريقه فياريال الإسباني للفوز على مانشستر يونايتد، وحسم لقب البطولة، وهو أول لقب كبير في تاريخ النادي الإسباني.

ورفع إيمري رصيده في المسابقة إلى 4 ألقاب بعد تتويجه بثلاثية مع نادي إشبيلية الإسباني بين عامي 2014 و2016.

وردا على سؤال حول سر هذا النجاح، قال إيمري "لا يوجد سر، الأمر يتعلق بالعمل فقط، لقد قمت بتحليل 17 مباراة لمانشستر يونايتد الأسبوع الماضي".

وأوضح المدرب الإسباني أن لاعبيه كانوا يجتمعون في بعض الأحيان في السادسة صباحا للتحضير لبعض المباريات، وقال "كل ذلك يجعل هذه الرحلة تستحق هذا العناء، الفوز خطوة مختلفة، خطوة مهمة إلى الأمام".

كان أنطونيو كونتي من أبرز الرابحين هذا الموسم بعدما كسر احتكار يوفنتوس للدوري الإيطالي، وقاد إنتر ميلان لأول ألقابه في الدوري منذ 11 عاما، ولم يحقق إنتر مركزا أعلى من الرابع خلال 8 سنوات قبل وصول كونتي في 2019، لكن المدرب السابق لتشلسي قاد الفريق للمركز الثاني في أول مواسمه، قبل أن يتوج باللقب في موسم 2020-2021.

وفاجأ كونتي الجميع بإعلان استقالته من تدريب إنتر بعد التتويج بأيام قليلة، متوجها بالشكر إلى اللاعبين والفريق المعاون والجماهير على جهودهم في التتويج باللقب وإعادة النادي للمكانة التي يستحقها.

قاد دييغو سيميوني فريق أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ 7 سنوات، بعد منافسة شرسة مع ريال مدريد حتى الجولة الأخيرة من الليغا.

وسجل النجم الأوروغواياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد نفسه ضمن أبرز الرابحين بعدما حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للـ"روخيبلانكوس"، بفضل أهدافه الحاسمة وخاصة في المباراتين الأخيرتين من الليغا، ليرد اعتباره بعد تخلي برشلونة عنه بشكل مهين وبثمن بخس بداية الموسم.

وليس فقط الهدفان الأخيران اللذان سجلهما "البيستوليرو" في المباراتين الأخيرتين كانا مهمين للفريق، بل إن الأرقام تؤكد أن 17 هدفا من بين 21 سجلها سواريز هذا الموسم منحت "الأتلتي" 35 نقطة هذا الموسم.

ويعد هانزي فليك من أبرز المدربين الرابحين أيضا لقيادته بايرن ميونخ للتتويج بالسداسية التاريخية، كما ربح أيضا منصب مدرب المنتخب الألماني خلفا للمدرب الحالي يواخيم لوف، الذي ستنتهي مهمته بعد بطولة أوروبا الشهر المقبل.

وهناك قائمة من اللاعبين الرابحين هذا الموسم، يتقدمهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ، الذي حطم رقم غيرد مولر القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم، والصامد منذ 49 عاما؛ بعد أن سجل 41 هدفا، متفوقا بهدف واحد على رقم أسطورة بايرن السابق.

ولم يغب النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند عن مقدمة الرابحين بعدما فاز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا، وأصبح هدفا لمعظم الفرق الكبرى مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي أيضا.

