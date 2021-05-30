البث الحي
كرة قدم

ما هو المبلغ الذي حصل عليه تشلسي بعد فوزه بدوري الأبطال؟

30/5/2021

حسم نادي تشلسي الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وضمِن الحصول على أكبر جائزة مالية في نسخة البطولة القارية لهذا الموسم.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن نادي تشلسي ضمِن الحصول على نحو 110 ملايين يورو بعد رفع الكأس ذات الأذنين، أمس السبت، في ملعب دراغاو في بورتو عقب التفوق 1-صفر على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

ويتضمن المبلغ عددا من المنح بناء على نتائج الفريق خلال البطولة، وحصته من تقسيم العائدات التي جناها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) من المسابقة.

وتحصل كل الفرق المشاركة بداية من دور المجموعات على 15.25 مليون يورو، وتضاف إلى هذا المبلغ منح خاصة بكل فوز أو تعادل يحققه الفريق.

وجنى تشلسي نحو 82 مليون يورو مقابل نتائجه في البطولة، وحصل على نحو 24 مليون يورو من عائدات المسابقة، التي يوزعها يويفا وفقا لتصنيف محدد للفرق المشاركة.

وسيحصل النادي اللندني على 3.5 ملايين يورو على الأقل مقابل خوض مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام فياريال الإسباني في أغسطس/آب المقبل.

ورغم أن هذه الجائزة المالية ستنعش خزينة النادي الإنجليزي، وتخفف من تراجع الإيرادات بسبب تداعيات جائحة كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب؛ إلا أنها تظل بعيدة عن الجوائز التي أعلن عنها مؤسسو دوري السوبر الأوروبي، الذي فشل بعد إطلاقه بأيام.

ووعد القائمون على دوري السوبر بأن يحصل المتوج بلقب المسابقة على 400 مليون يورو؛ أي نحو 4 أضعاف ما يحصل عليه المتوج بدوري الأبطال، وهو ما زاد من الضغوط على يويفا المطالب بإعادة النظر في قيمة الجوائز المالية، تجنبا لظهور فكرة السوبر الأوروبي مجددا.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

لحية وشارب.. رهان خاص بين جورجينيو ومراسل برازيلي بعد الفوز بدوري الأبطال

جورجينيو يحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل الاجتماعي)

عاد لينتقم أو طريقة أخرى للإلهاء.. ردود متباينة بشأن حكم قضائي لصالح مرتضى منصور

مرتضى منصور رفع دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب وطلب تعويضا عن الأضرار التي أصابته (رويترز)

ألابا يتحدث عن حلم انضمامه إلى ريال مدريد وطموحاته في بطولة أوروبا

ألابا يقود منتخب النمسا في يورو 2020 (رويترز)

رونالدو يودع بيرلو ومورينيو يطالب روما بضمه

بيرلو (يمين) ورونالدو واصلا مسيرة إخفاق يوفنتوس في دوري الأبطال (رويترز)
الأكثر قراءة

خلال لقائه حاخام حركة "شاس" المتطرفة.. سفير الإمارات بإسرائيل يهاجم الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة

قلة النوم تدمر صحتك.. إليك نصائح لتنام سريعا ليلا وخلال القيلولة

logo

من الانتفاضة الأولى إلى سيف القدس.. لماذا تدعم إيران حركة حماس؟

ناشيونال إنترست: الفضل فيها لعالم روسي.. 5 أسباب تجعل من الجيش الأميركي قوة لا تُقهر

القاذفة الشبح &#34;بي-2 سبيريت&#34; تحلق في سماء ولاية ميسوري الأميركية (رويترز)