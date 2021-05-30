كانتي يواصل فرض سيطرته كأفضل لاعبي خط الوسط في الكرة الحديثة

وثق شاب صومالي، أداء النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، لصلاة القيام في أحد المساجد في لندن.
كانتي يواصل فرض سيطرته كأفضل لاعب خط الوسط في الكرة الحديثة
عزز الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط تشلسي مكانته ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم الحديثة، حيث قدم عرضا مذهلا جعله يستحق جائزته المعتادة كأفضل لاعب في المباراة، بعدما ساهم في الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.
وكان اللاعب البالغ عمره 30 عاما يلعب في صفوف كان المنتمي للدوري الفرنسي منذ 6 سنوات فقط، لكنه أصبح بعد ذلك يحصد الألقاب مع مختلف الفرق.
Of course. pic.twitter.com/buaHnC0pRc
— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 29, 2021
وحصد كانتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016، ثم مع تشلسي في العام التالي. وبعد إحراز كأس الاتحاد الإنجليزي مع النادي اللندني، ساهم في فوز فرنسا بكأس العالم 2018.
قائد فريق تشيلسي يرفع كأس دوري أبطال أوروبا 🏆
نراكم الموسم القادم😉#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #تشيلسي pic.twitter.com/nSK43xpSIp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 29, 2021
ونال لقب الدوري الأوروبي في العام التالي، قبل أن يحصد لقب دوري الأبطال في البرتغال. وربما تستمر مسيرة الإنجازات مع فرنسا المرشحة لحصد لقب بطولة أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل.
وأمام سيتي، أظهر كانتي أنه كان أكبر المؤثرين وراء كل هذه النجاحات.
وقال جو كول لاعب وسط تشلسي السابق الذي يعمل حاليا كمحلل في محطة (بي تي سبورت) "كانتي مذهل. أشعر بالإرهاق لمجرد مشاهدته".
وأضاف "لعبت (في تشلسي) مع (الفرنسي الدولي) كلود مكليلي وكنت أعتقد أنه الأفضل حتى شاهدت هذا الفتى. إنه مثل مكليلي لكن بإمكانات إضافية".
وتابع "بنفس الطريقة التي يملك فيها المهاجم الغريزة أمام المرمى، هو يملك ذلك في منتصف الملعب. لم يكن بوسع (إيلكاي) غندوغان و(برناردو) سيلفا و(فيل) فودين (ثلاثي سيتي) التعامل معه".
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برأيك، هل السيتي قادر على العودة ؟ 🙄#دوري_أبطال_أوروبا #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي #تشيلسي #مانشستر_سيتي_تشلسي pic.twitter.com/gzDVzG7npa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 29, 2021
واعتاد كانتي أن يحظى بالإشادة بسبب قدرته على قطع الكرات، لكنه ركض بالكرة ومرر كرات سريعة ليساعد تشلسي على شن هجمات مرتدة.
بوليسيتش يتقمص دور تيمو فيرنر في إهدار الفرص 🤦♂️#دوري_أبطال_أوروبا #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي #تشيلسي #مانشستر_سيتي_تشلسي pic.twitter.com/G6Ep51qdZ2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 29, 2021
وحصل كانتي على العديد من الجوائز الفردية، لكنه يستحق أن يدخل بقوة السباق على ألقاب أكبر مثل الكرة الذهبية، وربما يحصل على مثل هذه الفرصة خلال العام الجاري خاصة إذا قاد فرنسا للقب الأوروبي.