البث الحي
كرة قدم

شقيق أغويرو يثير أزمة مع غوارديولا بعد نهائي دوري الأبطال

أغويرو خاض، أمس السبت، آخر مباراة مع نادي مانشستر سيتي (رويترز)
أغويرو خاض، أمس السبت، آخر مباراة مع نادي مانشستر سيتي (رويترز)
30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202107:43 PM (مكة المكرمة)

وجه ماوريسيو، شقيق المهاجم سيرجيو أغويرو، انتقادات لاذعة لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بسبب طريقة تعامله مع الهداف الأرجنتيني.

وبدأ أغويرو نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، أمام تشلسي من دكة البدلاء، وشارك بداية من الدقيقة 76 بدلا من رحيم سترلينغ، غير أنه لم يترك أثرا في المواجهة التي انتهت بتتويج تشلسي باللقب.

ومباشرة بعد نهاية المباراة، نشر ماوريسيو تغريدة في حسابه عبر موقع تويتر، كتب فيها "منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، لم يحب غوارديولا أخي أبدا".

وحذفت التغريدة بعد وقت وجيز إثر انتقادات وجهت لشقيق المهاجم الأرجنتيني؛ لكنه عاد لاحقا ونشر تغريدة أخرى كتب فيها "يمكن أن تفوز أو تخسر في النهائي، ولكن لا يمكن أن تلعب بهذه الطريقة"، في إشارة إلى الخطة التي اعتمدها غوارديولا في المباراة.

وفاجأ المدرب الإسباني الجميع باختيار تشكيلة تخلو من متوسط ميدان دفاعي، وهو ما منح تشلسي فرصة للتفوق في صراعات وسط الميدان، وفرض سيطرته على المباراة.

وكانت مباراة أمس، آخر ظهور لأغويرو بقميص مانشستر سيتي، بعد 9 مواسم سجل خلالها 260 هدفا في 390 مباراة بجميع المسابقات.

ويقترب الهداف الأرجنتيني من الانضمام إلى صديقه ليونيل ميسي في نادي برشلونة، وذكرت تقارير صحفية اليوم أنه سيخضع للفحص الطبي، غدا الاثنين، تمهيدا للتوقيع مع النادي الكتالوني.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بالفيديو- دي بروين يقول إنه أصيب بكسور بالعين والأنف تسببت في خروجه باكيا من نهائي دوري الأبطال

كشف نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، اليوم الأحد، أنه أصيب بكسور في وجهه، وهو ما تسبب في خروجه من الملعب باكيا بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي، وذكّر الجماهير بواقعة محمد صلاح وسيرجيو راموس.

30/5/2021
المزيد من كرة قدم

لحية وشارب.. رهان خاص بين جورجينيو ومراسل برازيلي بعد الفوز بدوري الأبطال

جورجينيو يحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرباح تعيد التذكير بدوري السوبر الأوروبي.. هذه تفاصيل الجائزة المالية لتشلسي بعد الفوز بدوري الأبطال

عاد لينتقم أو طريقة أخرى للإلهاء.. ردود متباينة بشأن حكم قضائي لصالح مرتضى منصور

مرتضى منصور رفع دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب وطلب تعويضا عن الأضرار التي أصابته (رويترز)

ألابا يتحدث عن حلم انضمامه إلى ريال مدريد وطموحاته في بطولة أوروبا

ألابا يقود منتخب النمسا في يورو 2020 (رويترز)
الأكثر قراءة

خلال لقائه حاخام حركة "شاس" المتطرفة.. سفير الإمارات بإسرائيل يهاجم الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة

قلة النوم تدمر صحتك.. إليك نصائح لتنام سريعا ليلا وخلال القيلولة

logo

من الانتفاضة الأولى إلى سيف القدس.. لماذا تدعم إيران حركة حماس؟

ناشيونال إنترست: الفضل فيها لعالم روسي.. 5 أسباب تجعل من الجيش الأميركي قوة لا تُقهر

القاذفة الشبح &#34;بي-2 سبيريت&#34; تحلق في سماء ولاية ميسوري الأميركية (رويترز)