وجه ماوريسيو، شقيق المهاجم سيرجيو أغويرو، انتقادات لاذعة لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بسبب طريقة تعامله مع الهداف الأرجنتيني.

وبدأ أغويرو نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، أمام تشلسي من دكة البدلاء، وشارك بداية من الدقيقة 76 بدلا من رحيم سترلينغ، غير أنه لم يترك أثرا في المواجهة التي انتهت بتتويج تشلسي باللقب.

ومباشرة بعد نهاية المباراة، نشر ماوريسيو تغريدة في حسابه عبر موقع تويتر، كتب فيها "منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، لم يحب غوارديولا أخي أبدا".

وحذفت التغريدة بعد وقت وجيز إثر انتقادات وجهت لشقيق المهاجم الأرجنتيني؛ لكنه عاد لاحقا ونشر تغريدة أخرى كتب فيها "يمكن أن تفوز أو تخسر في النهائي، ولكن لا يمكن أن تلعب بهذه الطريقة"، في إشارة إلى الخطة التي اعتمدها غوارديولا في المباراة.

Ahora no se puede opinar que saltan todos abrazo gente!! Una final se gana o se pierde pero nunca se puede jugar asi de mi opinion abrazo y disfruten y sean libre en expresar lo que sientan 🤟🏽👍🏽 — Mauridelcastillok20 (@Mauridelca20) May 29, 2021

وفاجأ المدرب الإسباني الجميع باختيار تشكيلة تخلو من متوسط ميدان دفاعي، وهو ما منح تشلسي فرصة للتفوق في صراعات وسط الميدان، وفرض سيطرته على المباراة.

وكانت مباراة أمس، آخر ظهور لأغويرو بقميص مانشستر سيتي، بعد 9 مواسم سجل خلالها 260 هدفا في 390 مباراة بجميع المسابقات.

ويقترب الهداف الأرجنتيني من الانضمام إلى صديقه ليونيل ميسي في نادي برشلونة، وذكرت تقارير صحفية اليوم أنه سيخضع للفحص الطبي، غدا الاثنين، تمهيدا للتوقيع مع النادي الكتالوني.