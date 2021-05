حمّلت الصحافة البريطانية المدرب الإسباني بيب غوارديولا مسؤولية خسارة مانشستر سيتي الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، بعد هزيمته أمام مواطنه تشلسي صفر-1.

ورأت معظم الصحف البريطانية الكبيرة أن "مقامرة" غوارديولا واختياراته الغريبة هي السبب الرئيس في ظهور الفريق بهذا المظهر السيئ وغير المتناغم أبدا بين عناصره.

ووصفت صحيفة "إندبندنت" (Independent) ما حدث بين لاعبي السيتي بـ"الارتباك"، بسبب اختيارات غوارديولا الغريبة التي أدت إلى تشتت الفريق "دون داع"، وفق قولها.

وكان غوارديولا قد بدأ بتشكيلة غير معتادة للاعبي مانشستر سيتي بخاصة في خط الوسط، حيث ظهر عدم الانسجام بين معظم لاعبيه بسبب التشكيلة الجديدة.

أما صحيفة "تايمز سبورت" (Times Sport) فعنونت تقريرها عن المدرب الإسباني بالقول "إخفاق مقامرة بيب غوارديولا في أكبر مرحلة على الإطلاق".

Guardiola’s decision to start without Fernandinho bordered on the arrogant, as if believing he could overcome Thomas Tuchel’s well-organised, determined Chelsea without a ball-winner, writes @henrywinter https://t.co/9KwJ84X99E

بدورها، نشرت صحيفة "غارديان" (Guardian) تقريرا مطولا تنتقد فيه غوارديولا، إذ وصفته بـ"المدرب المجنون الذي رأى حلمه يتداعي في دوري أبطال أوروبا"، وقالت في تقريرها إن "مدرب مانشستر سيتي -العقل التكتيكي المميز لعصره- اختار الفريق الذي أصابه الخلل وبدا مشوشًا".

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "ميرور سبورت" (Mirror Sport) تقريرا مفصلا عن اختيارات غوارديولا وتعامله مع مباراة النهائي، قائلة في عنوان التقرير "غوارديولا يدفع الثمن بعد إخفاق رهان نهائي دوري أبطال أوروبا".

From defeats with Bayern Munich, to Monaco, Liverpool, Tottenham, Lyon and now Chelsea with Manchester City, there is always something with Pep Guardiola and the Champions League… #UCL #UCLfinal

📝 @SamLee https://t.co/07mQbgwE2t

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) May 30, 2021