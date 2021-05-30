البث الحي
كرة قدم

مقامر ومرتبك ومجنون.. الصحافة البريطانية تشن هجوما شرسا على غوارديولا بعد خسارة أبطال أوروبا

الحزن يسيطر على غوارديولا بعد خسارته اللقب الأوروبي (غيتي)
الحزن يسيطر على غوارديولا بعد خسارته اللقب الأوروبي (غيتي)
30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202103:51 PM (مكة المكرمة)

حمّلت الصحافة البريطانية المدرب الإسباني بيب غوارديولا مسؤولية خسارة مانشستر سيتي الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، بعد هزيمته أمام مواطنه تشلسي صفر-1.

ورأت معظم الصحف البريطانية الكبيرة أن "مقامرة" غوارديولا واختياراته الغريبة هي السبب الرئيس في ظهور الفريق بهذا المظهر السيئ وغير المتناغم أبدا بين عناصره.

ووصفت صحيفة "إندبندنت" (Independent) ما حدث بين لاعبي السيتي بـ"الارتباك"، بسبب اختيارات غوارديولا الغريبة التي أدت إلى تشتت الفريق "دون داع"، وفق قولها.

وكان غوارديولا قد بدأ بتشكيلة غير معتادة للاعبي مانشستر سيتي بخاصة في خط الوسط، حيث ظهر عدم الانسجام بين معظم لاعبيه بسبب التشكيلة الجديدة.

أما صحيفة "تايمز سبورت" (Times Sport) فعنونت تقريرها عن المدرب الإسباني بالقول "إخفاق مقامرة بيب غوارديولا في أكبر مرحلة على الإطلاق".

بدورها، نشرت صحيفة "غارديان" (Guardian) تقريرا مطولا تنتقد فيه غوارديولا، إذ وصفته بـ"المدرب المجنون الذي رأى حلمه يتداعي في دوري أبطال أوروبا"، وقالت في تقريرها إن "مدرب مانشستر سيتي -العقل التكتيكي المميز لعصره- اختار الفريق الذي أصابه الخلل وبدا مشوشًا".

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "ميرور سبورت" (Mirror Sport) تقريرا مفصلا عن اختيارات غوارديولا وتعامله مع مباراة النهائي، قائلة في عنوان التقرير "غوارديولا يدفع الثمن بعد إخفاق رهان نهائي دوري أبطال أوروبا".

 

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

بالفيديو- دي بروين يقول إنه أصيب بكسور بالعين والأنف تسببت في خروجه باكيا من نهائي دوري الأبطال

كشف نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، اليوم الأحد، أنه أصيب بكسور في وجهه، وهو ما تسبب في خروجه من الملعب باكيا بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي، وذكّر الجماهير بواقعة محمد صلاح وسيرجيو راموس.

30/5/2021
المزيد من كرة قدم

لحية وشارب.. رهان خاص بين جورجينيو ومراسل برازيلي بعد الفوز بدوري الأبطال

جورجينيو يحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرباح تعيد التذكير بدوري السوبر الأوروبي.. هذه تفاصيل الجائزة المالية لتشلسي بعد الفوز بدوري الأبطال

لا يحب أخي.. شقيق أغويرو يهاجم غوارديولا وينتقد اختياراته

أغويرو خاض، أمس السبت، آخر مباراة مع نادي مانشستر سيتي (رويترز)

عاد لينتقم أو طريقة أخرى للإلهاء.. ردود متباينة بشأن حكم قضائي لصالح مرتضى منصور

مرتضى منصور رفع دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب وطلب تعويضا عن الأضرار التي أصابته (رويترز)
الأكثر قراءة

خلال لقائه حاخام حركة "شاس" المتطرفة.. سفير الإمارات بإسرائيل يهاجم الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة

قلة النوم تدمر صحتك.. إليك نصائح لتنام سريعا ليلا وخلال القيلولة

logo

من الانتفاضة الأولى إلى سيف القدس.. لماذا تدعم إيران حركة حماس؟

ناشيونال إنترست: الفضل فيها لعالم روسي.. 5 أسباب تجعل من الجيش الأميركي قوة لا تُقهر

القاذفة الشبح &#34;بي-2 سبيريت&#34; تحلق في سماء ولاية ميسوري الأميركية (رويترز)