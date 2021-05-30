رونالدو يودع بيرلو ومورينيو يطالب روما بضمه

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى مدربه في يوفنتوس أندريا بيرلو الذي أقيل يوم الجمعة الماضي.

وعاد ماسيميليانو أليغري لتدريب يوفنتوس بعد ساعات من إقالة بيرلو الذي أخفق في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي وخرج من دوري أبطال أوروبا على يد بنفيكا البرتغالي.

وحرص رونالدو على وداع بيرلو برسالة عبر قصته على حسابه الرسمي بإنستغرام قال فيها "شكرًا يا مايسترو. لقد كان شرفا لي أن أكون تحت قيادتك".

ولا يزال مستقبل رونالدو مع يوفنتوس غامضا، إذ صرح أليغري على التلفزيون الإيطالي الشهر الماضي أن البيانكونيري يجب أن يتخلص من كريستيانو.

وفي المقابل، تشير تقارير إلى دخول وكيل رونالدو في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذك ذكر تقرير إيطالي أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب رونالدو السابق في ريال مدريد، الذي تولى أخيرا تدريب فريق روما الإيطالي طلب من نادي العاصمة التعاقد مع النجم البرتغالي في حال قرر الرحيل عن يوفنتوس.