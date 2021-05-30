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رهان خاص بين جورجينيو ومراسل برازيلي بعد الفوز بدوري الأبطال

جورجينيو يحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل الاجتماعي)
جورجينيو يحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/5/2021

نفذ اللاعب الإيطالي جورجينيو رهانه مع مراسل تلفزيوني برازيلي بعد فوزه أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي تشلسي.

وحسم تشلسي اللقب بعد الفوز على مانشستر سيتي 1-صفر في المباراة النهائية التي جرت في ملعب دراغاو في بورتو البرتغالية.

وبعد المباراة، ظهر جورجينيو إلى جانب المراسل البرازيلي الذي اتفق معه في وقت سابق على أنه إذا فاز تشيلسي بدوري الأبطال فسوف يحلق لحيته مقابل أن يحلق الصحفي شاربه.

ونشرت القناة البرازيلية مقطع الفيديو الذي يظهر تنفيذ الرهان بين الطرفين، وهو المقطع الذي لقي تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : وكالة سند

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