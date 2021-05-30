نفذ اللاعب الإيطالي جورجينيو رهانه مع مراسل تلفزيوني برازيلي بعد فوزه أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي تشلسي.

وحسم تشلسي اللقب بعد الفوز على مانشستر سيتي 1-صفر في المباراة النهائية التي جرت في ملعب دراغاو في بورتو البرتغالية.

وبعد المباراة، ظهر جورجينيو إلى جانب المراسل البرازيلي الذي اتفق معه في وقت سابق على أنه إذا فاز تشيلسي بدوري الأبطال فسوف يحلق لحيته مقابل أن يحلق الصحفي شاربه.

HAHAHAH O "QUE RESENHA!" ESTÁ LIBERADO PARA ESSE VÍDEO! @fredcaldeira e Jorginho pagaram suas apostas! QUE SENSACIONAL! 👏 🪒

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A Champions continua com a gente e, a partir da próxima temporada, você vai poder ver todos os jogos também na @HBOMaxBR! #CasaDaChampions #HBOMax pic.twitter.com/T7tx0P4PZo — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 29, 2021

ونشرت القناة البرازيلية مقطع الفيديو الذي يظهر تنفيذ الرهان بين الطرفين، وهو المقطع الذي لقي تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.