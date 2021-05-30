توّج نادي تشلسي بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي 1-صفر في نهائي المسابقة الذي استضافه ملعب دراغاو في بورتو البرتغالية.

وأهدى الألماني كاي هافرتز هدف التتويج باللقب لتشلسي في الدقيقة 43، ليحصد النادي اللندني اللقب الأغلى على مستوى الأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وعانى مانشستر سيتي الأمرّين في الشوط الثاني لتعديل النتيجة، لكن لاعبيه أهدروا كل الفرص تباعا في مواجهة تشلسي الذي كان الأفضل في الشوط الأول واستحق التقدم، بينما فشل المنافس في ترجمة تفوقه في الشوط الثاني إلى هدف التعادل.

وحقق المدرب الألماني توماس توخيل اللقب للمرة الأولى في مشواره، بعد عام من خسارة النهائي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ.

قائد فريق تشيلسي يرفع كأس دوري أبطال أوروبا 🏆 نراكم الموسم القادم😉#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #تشيلسي pic.twitter.com/nSK43xpSIp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 29, 2021

بينما فشل المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تحقيق اللقب للمرة الثالثة في مسيرته، بعد تتويجين مع ناديه السابق برشلونة.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة ذهبية لتتويج موسمه الناجح بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه أكثر الألقاب التي يتطلع إليها الفريق.