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تشلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوّج بدوي أبطال أوروبا

تشلسي توّج بدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه (غيتي)
تشلسي توّج بدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه (غيتي)
29/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202112:26 AM (مكة المكرمة)

توّج نادي تشلسي بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي 1-صفر في نهائي المسابقة الذي استضافه ملعب دراغاو في بورتو البرتغالية.

وأهدى الألماني كاي هافرتز هدف التتويج باللقب لتشلسي في الدقيقة 43، ليحصد النادي اللندني اللقب الأغلى على مستوى الأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وعانى مانشستر سيتي الأمرّين في الشوط الثاني لتعديل النتيجة، لكن لاعبيه أهدروا كل الفرص تباعا في مواجهة تشلسي الذي كان الأفضل في الشوط الأول واستحق التقدم، بينما فشل المنافس في ترجمة تفوقه في الشوط الثاني إلى هدف التعادل.

وحقق المدرب الألماني توماس توخيل اللقب للمرة الأولى في مشواره، بعد عام من خسارة النهائي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ.

بينما فشل المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تحقيق اللقب للمرة الثالثة في مسيرته، بعد تتويجين مع ناديه السابق برشلونة.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة ذهبية لتتويج موسمه الناجح بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه أكثر الألقاب التي يتطلع إليها الفريق.

المصدر : الجزيرة

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