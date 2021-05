كشف نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، اليوم الأحد، أنه أصيب بكسور في وجهه، وهو ما تسبب في خروجه من الملعب باكيا بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي، وذكّر الجماهير بواقعة محمد صلاح نجم ليفربول بعد إصابته على يد راموس مدافع ريال مدريد قبل نحو 3 أعوام.

واضطر لاعب الوسط البلجيكي للخروج في الدقيقة 58، بعد أن تلقى العلاج لبضع دقائق بعد التدخل العنيف من المدافع الألماني أنطونيو روديغر لاعب تشلسي الذي أصيب أيضا نتيجة الاصطدام القوي بالوجه.

ولأن دي بروين لاعب مؤثر في "السيتي" كما صلاح في ليفربول، فقد تأثر فريقه سلبيا بتبديله، ولم يستطع تعويض تأخره بهدف ليفوز تشلسي باللقب، ويحرم "السيتي" من اللقب الأول في تاريخه.

وعلى عكس دي بروين أكمل روديغر -بعد أن أشهر له الحكم الكارت الأصفر- المباراة رغم قوة الاصطدام، الذي ترك أثرا في عين دي بروين، وكأنه تلقى ضربة قاضية في نزال للملاكمة.

وقال دي بروين، اليوم الأحد، إنه أصيب بكسر في الأنف وآخر في تجويف العين اليسرى خلال مباراة تشلسي .

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021