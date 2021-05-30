استدعت جماهير نادي الزمالك شخصيات الأفلام الأبيض والأسود التي يعود فيها البطل بعد غياب لينتقم من خصومه، وذلك فور صدور قرار القضاء الإداري بإلغاء إيقاف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة بالنادي.

ومرتضى منصور هو الشخصية الأكثر إثارة للجدل في مصر بتصريحاته العدائية ضد شخصيات ومؤسسات، استدعت تقديم هذه الشخصيات بلاغات عند النائب العام، جرى حفظها جميعا نظرا للحصانة التي كان منصور يتمتع بها باعتباره عضوا في مجلس الشعب السابق.

وأعلنت اللجنة الأولمبية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي منع رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بالاستجابة للدعوى المقامة من مرتضى منصور، التي طالب فيها بإلغاء قرار إيقافه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

وحفلت منشورات أنصار منصور بالتشفي في خصومه وتوجيه الوعيد لهم، وخصوصا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وجماهير الفريق الأحمر.

وعكست تغريدات حسابات محسوبة على جماهير نادي الزمالك فرحة عارمة ووعيدا لخصوم النادي وعلى رأسهم المنافس الأبرز (النادي الأهلي) بقرب الحساب على ما سببوه للنادي.

وشكر مرتضى منصور القضاء على "إنصافه" ووقف قرار اللجنة الأولمبية الذي وصفه بأنه اعتداء على إرادة الجمعية العمومية لأعضاء النادي، معلنا إقامة دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، وطلب تعويضا بـ20 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار) عن الأضرار التي أصابته من "قرارهم الانتقامي".

ومن بين المرحبين من اعتبر أن العودة خير للزمالك واعتدال المناخ الرياضي عموما رغم انتقادهم جانبا من تصريحات وسلوكيات مرتضى منصور.

#مرتضى_منصور ايوة يا سيد احجزلي تذكرة طيران لفرنسا ضهري بقي يشد عليا من تاني pic.twitter.com/c0LPPTqMxI — YASMINE OMAR🇵🇸 (@YASMINOMAR1911) May 30, 2021

سامع ركبك بتخبط مهزوز مرعوب متلخبط 🥳#مرتضى_منصور — Ahmed Makhlouf ⁦🇪🇬⁩ (@AhmeedMakhlouf) May 30, 2021

خبر رجوع السيد المستشار #مرتضى_منصور للساحة الرياضية بعد بطلان قرار اللجنة الاوليمبية ….

حاجة مبهجة قوي علي الصبح❤️😀 — walid fawaz(وليد فواز) (@Walidfawaz) May 30, 2021

عاجل : الأسد ينتصر يا هشام يا حطب

مليوووووون مبروك

إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية

حكمت محكمة القضاء الإداري الدائره الأولي برئاسة المستشار فتحي توفيق بإلغاء قرار اللجنه الاولمبيه بإيقاف مرتضي منصور ٤ سنوات

وبهذا الحكم التاريخي يحق للمستشار #مرتضى_منصور خوض انتخابات نادي الزمالك pic.twitter.com/TDAEHsyDir — حماده العرينى.(hamada al orini) (@hamadaelorini) May 30, 2021

#مرتضى_منصور طلعوه يعمل نمره تلهي الناس شويه هانت خلاص #سد_النهضة علي وشك pic.twitter.com/xNiyjTymFj — حنفى جوز فوزيه (@SamHusseiny) May 30, 2021

الاسد راجع باذن الله والتغيير قادم للافضل ان شاء الله بعد مكنا فى نهائى افريقيا نخرج من المجموعات قناه الزمالك بعد مكانت اعلى مشاهده الوقتى مااعرف البرامج العليها #مرتضي_منصور pic.twitter.com/CwpXr5D7Em — AhmedButcher (@AhmedButcher9) May 30, 2021

ولم تدم فرحة أنصار مرتضى منصور طويلا، إذ أكد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب في تصريحات صحفية أن منصور لا يمكنه العودة لرئاسة الزمالك حاليا لأن الإيقاف توجه لشخصه، ولكن منصور لم يعتد بالقرار واستمر في رئاسة الزمالك إلى أن أصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بإيقاف مجلسه.

وكشف حطب عن نيته الطعن على القرار عقب الاطلاع على حيثياته، مؤكدا أنه إذا ثبت على مرتضى منصور العقوبة لا يستطيع خوض الانتخابات، أما إذا لم تثبت العقوبة فيمكن لمنصور خوض الانتخابات المقبلة بالنادي.

واختصمت دعاوى منصور وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب.

وأعرب مغردون عن خشيتهم على مصير نادي الزمالك من الارتداد لنقطة الصفر عقب قرار المحكمة واحتمال عودة منصور لرئاسة الزمالك، حيث سيعود للهجوم على الآخرين بدلا من مضاعفة قوة النادي وفرقه.

عاجل

🚨

القضاء الإدارى يلغى قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف #مرتضى_منصور كدا الصراع في الزمالك

هيزيد اشتعالاً بين الافراد

وكالعادة النادي هو اللي

هيدفع التمن — Safwat Abd Elhalim (@safawetoo) May 30, 2021

#مرتضي_منصور #اللجنة_الاولمبية

طبقا المادة 54 من لائحةاللجنةالأولمبية الحكم غير ملزم لها .. حيث لا يجوز اللجوء إلى المحاكم المدنية pic.twitter.com/3NfyfzyrFJ — مهند الأهلاوي (@mohannedshakal) May 30, 2021

على الجانب الآخر، ذهب مغردون إلى أن القرار مقصود صدوره في هذا التوقيت الذي ينتظر فيه المصريون قرارات حاسمة وإستراتيجية فيما يتعلق بأخطر التحديات التي واجهت مصر على مدى عصورها وهو سد النهضة الإثيوبي، واعتبر مغردون أن القرار "بداية فقرة جديدة للإلهاء عن أزمة سد النهضة وأزمات أخرى يعيشها المصريون".

وبرع مرتضى منصور منذ ظهوره على سطح الحياة العامة بمصر في إثارة الجدل بشكل جعله دون منافس ولا بديل.

#مرتضى_منصور طلعوه يعمل نمره تلهي الناس شويه هانت خلاص #سد_النهضة علي وشك pic.twitter.com/xNiyjTymFj — حنفى جوز فوزيه (@SamHusseiny) May 30, 2021

هو #السيسي هيرجع #مرتضي_منصور يلهينا بيه شوية عن قضية النيل و #سد_النهضة

ولا دا القضاء النزيه ؟؟ pic.twitter.com/VaTpzMMlX6 — MAAS (@MAAS2020) May 30, 2021

ياشعب مصر طرق الالهاء كثيرة جدا فى جعبه الاجهزة السياديه خلصنا الحرب على غزة وتعاطف الشعب مع فلسطين يلا نخش على مرتضى منصور ايوه هماااال ايه هو احنا هنسيبكم تفكرة فى سد النهضه يامسرييين لا #مرتضى_منصور هنرجعه تانى للساحه علشان ننسى سد النهضه pic.twitter.com/VAuyWsHX4u — 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) May 30, 2021