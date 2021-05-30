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احتفاء وتحذير بعد صدور حكم قضائي لصالح الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور

مرتضى منصور رفع دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب وطلب تعويضا عن الأضرار التي أصابته (رويترز)
مرتضى منصور رفع دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب وطلب تعويضا عن الأضرار التي أصابته (رويترز)
عبد الله حامد - القاهرة
30/5/2021

استدعت جماهير نادي الزمالك شخصيات الأفلام الأبيض والأسود التي يعود فيها البطل بعد غياب لينتقم من خصومه، وذلك فور صدور قرار القضاء الإداري بإلغاء إيقاف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة بالنادي.

ومرتضى منصور هو الشخصية الأكثر إثارة للجدل في مصر بتصريحاته العدائية ضد شخصيات ومؤسسات، استدعت تقديم هذه الشخصيات بلاغات عند النائب العام، جرى حفظها جميعا نظرا للحصانة التي كان منصور يتمتع بها باعتباره عضوا في مجلس الشعب السابق.

وأعلنت اللجنة الأولمبية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي منع رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بالاستجابة للدعوى المقامة من مرتضى منصور، التي طالب فيها بإلغاء قرار إيقافه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

وحفلت منشورات أنصار منصور بالتشفي في خصومه وتوجيه الوعيد لهم، وخصوصا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وجماهير الفريق الأحمر.

وعكست تغريدات حسابات محسوبة على جماهير نادي الزمالك فرحة عارمة ووعيدا لخصوم النادي وعلى رأسهم المنافس الأبرز (النادي الأهلي) بقرب الحساب على ما سببوه للنادي.

وشكر مرتضى منصور القضاء على "إنصافه" ووقف قرار اللجنة الأولمبية الذي وصفه بأنه اعتداء على إرادة الجمعية العمومية لأعضاء النادي، معلنا إقامة دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، وطلب تعويضا بـ20 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار) عن الأضرار التي أصابته من "قرارهم الانتقامي".

ومن بين المرحبين من اعتبر أن العودة خير للزمالك واعتدال المناخ الرياضي عموما رغم انتقادهم جانبا من تصريحات وسلوكيات مرتضى منصور.

 

ولم تدم فرحة أنصار مرتضى منصور طويلا، إذ أكد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب في تصريحات صحفية أن منصور لا يمكنه العودة لرئاسة الزمالك حاليا لأن الإيقاف توجه لشخصه، ولكن منصور لم يعتد بالقرار واستمر في رئاسة الزمالك إلى أن أصدر وزير الشباب والرياضة  قرارا بإيقاف مجلسه.

وكشف حطب عن نيته الطعن على القرار عقب الاطلاع على حيثياته، مؤكدا أنه إذا ثبت على مرتضى منصور العقوبة لا يستطيع خوض الانتخابات، أما إذا لم تثبت العقوبة فيمكن لمنصور خوض الانتخابات المقبلة بالنادي.

واختصمت دعاوى منصور وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب.

وأعرب مغردون عن خشيتهم على مصير نادي الزمالك من الارتداد لنقطة الصفر عقب قرار المحكمة واحتمال عودة منصور لرئاسة الزمالك، حيث سيعود للهجوم على الآخرين بدلا من مضاعفة قوة النادي وفرقه.

على الجانب الآخر، ذهب مغردون إلى أن القرار مقصود صدوره في هذا التوقيت الذي ينتظر فيه المصريون قرارات حاسمة وإستراتيجية فيما يتعلق بأخطر التحديات التي واجهت مصر على مدى عصورها وهو سد النهضة الإثيوبي، واعتبر مغردون أن القرار "بداية فقرة جديدة للإلهاء عن أزمة سد النهضة وأزمات أخرى يعيشها المصريون".

وبرع مرتضى منصور منذ ظهوره على سطح الحياة العامة بمصر في إثارة الجدل بشكل جعله دون منافس ولا بديل.

المصدر : الجزيرة

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