ألابا يتحدث عن حلم انضمامه إلى ريال مدريد وطموحاته في بطولة أوروبا

وصف ديفيد ألابا انتقاله إلى ريال مدريد المنافس بالدوري الإسباني لكرة القدم بأنه حلم تحقق، مؤكدا أنه أتخذ قراره بالرحيل إلى إسبانيا قبل مدة.

وتعاقد ألابا (28 عاما) لاعب منتخب النمسا مع ريال مدريد الجمعة الماضي في صفقة انتقال مجاني، بعد أن أمضى ما يزيد على عقد كامل في صفوف بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وقال ألابا على هامش المعسكر التدريبي للمنتخب النمساوي استعدادا لانطلاق البطولة الأوروبية المقبلة الشهر القادم "بالنسبة لي شخصيا هذا حلم تحقق. هذا هو فريق القمة على مدار تاريخ كرة القدم. هذا شيء مميز".

وفي الأسبوع الماضي قال ريال مدريد إنه تعاقد لمدة 5 أعوام مع ألابا.

وأضاف ألابا الذي ترك بايرن ميونخ بعد 13 عاما توج خلالها بلقب دوري ألمانيا 10 مرات "الأسابيع والأشهر الأخيرة كانت حافلة بالإثارة ومشوبة بالعاطفة أحيانا".

وأشار إلى أنه اتخذ قرار الانتقال إلى العاصمة الإسبانية منذ مدة قبل وضع النقاط على الحروف والاتفاق على التفاصيل خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المدافع الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز أيضا "تحدثت لقليل من الأندية لكن بالنسبة لي شخصيا كان ريال مدريد دوما على رأس القائمة".

وأضاف "الموسم في إسبانيا كان في غاية الإثارة. هذه بطولة دوري كبيرة والكل يعرف ذلك. ولهذا السبب أتطلع للمهمة الجديدة".

وتابع ألابا "هناك أيضا عوامل أخرى تتضمن رغبتي في التطور على المستوى الشخصي والتعرف على ثقافة جديدة وتعلم لغة جديدة".

وجاء الإعلان عن التعاقد مع ألابا بعد يوم واحد فقط من رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن النادي الملكي.

وينصب تركيز ألابا الآن على منتخب بلاده الذي يستعد لخوض نهائيات البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي بداية من 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال عن ذلك "سقف التوقعات مرتفع للغاية. نحن حريصون تماما على المضي قدما والكل في الفريق سعيد.. بالطبع نريد نتائج وأداء أفضل هذه المرة".

وفي النهائيات الأوروبية السابقة في فرنسا في 2016 احتل المنتخب النمساوي المركز الأخير بين فرق مجموعته وودع البطولة سريعا.