"كذبة" أن المغربي حكيمي لا يريد العودة لريال مدريد

ترك النجم المغربي أشرف حكيمي ريال مدريد الصيف الماضي وانضم إلى إنتر ميلان الذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولكن وقت الظهير المغربي في إسبانيا يبدو أنه لم ينتهِ بالكامل ويمكن أن يعود إلى البرنابيو.

وقال حكيمي لبرنامج "إلشرينغيتو" (El Chiringuito) الإسباني الشهير إنه "أتيحت لهم (ريال) فرصة استعادتي، يجب أن أوضح للناس، قالوا: إنني لا أريد العودة للمنافسة من أجل مكاني، لكن الأمر لم يكن كذلك".

وتابع "ريال مدريد بيتي وأريد أن ألعب هناك مجددا، ولكن الظروف دفعت ريال مدريد لقرار الاستغناء عني، الجميع كان يعلم أنني أريد العودة إلى الريال وإثبات نفسي والفوز بمركزي".

وواصل الدولي المغربي الإيحاء بأن "الميرينغي" رفض خدماته والعودة إلى الفريق بعد أن كان معارا إلى دورتموند، مؤكدا أن أحدا من ناديه السابق لم يهنئه على فوزه باللقب.

وردا على سؤال عما إذا كان لدى ريال مدريد خيار بقائه في النادي، قال "أعتقد ذلك". وتابع "في الوقت الحالي، لم يهنئني أي من (زين الدين) زيدان ولا فلورنتينو (بيريز)".

وقيل إن زيدان لم يعتمد على حكيمي في ريال مدريد، رغم أن اللاعب غير متأكد ما إذا كانت المشكلة مع الفرنسي.

وقال حكيمي "لا أعرف ما إذا كان زيدان أم النادي؟".

وأضاف "كانت هناك أيضا قضية الوباء ولا أعرف حقا ما حدث.. لكنني لا ألوم زيدان أو النادي.. أعتقد أن الأمر كان نتيجة للظروف التي سببها الوباء واضطررت إلى المغادرة".