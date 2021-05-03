شاهد.. طائرة مسيرة توقف مباراة قمة في الأرجنتين

تسببت طائرة مسيرة صغيرة في إيقاف "ديربي" روساريو" بين الغريمين روساريو سنترال ونيويلز أولد بويز مساء أمس الأحد، بعدما تدخل لاعبون لإسقاطها داخل الملعب في وقت مبكر من الشوط الأول.

وكانت الطائرة الصغيرة تحمل علم روساريو سنترال، لكن أحد لاعبي روساريو أمسك بها وأسقطها أرضا.

وجاء بعد ذلك بابلو بيريز لاعب نيويلز ودهس هذا الجهاز الصغير.

وتلقى بيريز بطاقة صفراء في وقت لاحق، وفاز روساريو بثلاثية نظيفة.

ويحتل روساريو المركز الخامس في المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني في حين يقبع نيويلز في المركز الـ11 من المجموعة الثانية.