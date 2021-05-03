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شاهد.. سحر ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا

ميسي أهدى فوزا ثمينا لبرشلونة قبل المواجهة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد (رويترز)
ميسي أهدى فوزا ثمينا لبرشلونة قبل المواجهة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد (رويترز)
2/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202102:12 AM (مكة المكرمة)

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك، وسجل هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3-2 على مضيفه فالنسيا الأحد في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "ميستايا" الشهير في فالنسيا وجه برشلونة صدمة كبيرة لمضيفه، وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 3-2 ليواصل مزاحمة ريال مدريد في المركز الثاني بجدول المسابقة، ويعزز فرصه في المنافسة على اللقب.

وتخلص برشلونة سريعا من آثار الهزيمة 2-1 أمام ضيفه غرناطة في المرحلة الماضية، وحقق الفوز الثمين اليوم ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة فقط خلف الريال.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز الـ14، بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل 3 تعادلات في آخر 6 مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم بادر فالنسيا بهز الشباك في الشوط الثاني بهدف أحرزه غابرييل باوليستا في الدقيقة الـ50.

ورد برشلونة بقوة في الدقائق التالية من خلال هدف أول لميسي من متابعة لركلة جزاء ضائعة في الدقيقة الـ57.

وأحرز المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة الـ63 قبل أن يسجل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 69 من ركلة حرة مباشرة بطريقته المميزة.

وأحرز كارلوس سولير هدف تقليص الفارق لفالنسيا في الدقيقة الـ83.

ورفع هذا الفوز معنويات لاعبي برشلونة قبل المواجهة المثيرة والمهمة مع أتلتيكو مدريد المتصدر يوم السبت المقبل، والتي قد تحسم شكل المنافسة على لقب البطولة بشكل كبير.

ويتصدر أتلتيكو جدول المسابقة حاليا بفارق نقطتين أمام الريال وبرشلونة، مما يشعل المنافسة على لقب المسابقة في المراحل المتبقية من الموسم.

المصدر : وكالات

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