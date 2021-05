شاهد.. سحر ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك، وسجل هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3-2 على مضيفه فالنسيا الأحد في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "ميستايا" الشهير في فالنسيا وجه برشلونة صدمة كبيرة لمضيفه، وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 3-2 ليواصل مزاحمة ريال مدريد في المركز الثاني بجدول المسابقة، ويعزز فرصه في المنافسة على اللقب.

وتخلص برشلونة سريعا من آثار الهزيمة 2-1 أمام ضيفه غرناطة في المرحلة الماضية، وحقق الفوز الثمين اليوم ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة فقط خلف الريال.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز الـ14، بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل 3 تعادلات في آخر 6 مباريات خاضها بالمسابقة.

HIGHLIGHTS | @FCBarcelona come from behind to edge a thriller at Mestalla. 🔥

🎬 #ValenciaBarça pic.twitter.com/rYpVwATVXk

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 2, 2021