جماهير غاضبة وإدارة متهمة.. الزمالك يشكو من "تجاوزات" في كرة القدم واليد والسلة

أعلن الزمالك المصري تقديم شكوى للجنة الأوليمبية المحلية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "تجاوزات" بحق النادي من طرف اتحادات كرة القدم واليد والسلة.

ونشر صباح اليوم الاثنين بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، أكد فيه حرصه على الحفاظ على حقوق النادي، وتقديم شكوى للجهات المختصة.

وأوضح البيان أن من بين القضايا التي يرى أنها "تجاوزات" بحق النادي "عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد 1999 لكرة القدم والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة، فيما تمت ترضية ناد آخر دون وجه حق" في إشارة إلى الأهلي بعد جدل حول هوية البطل.

واشتكى الزمالك من "توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الفريق من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي، رغم أنه أخلى المدرجات" بعد دخول عدد من المشجعين وهو ما اعترض عليه الأهلي.

وتحدث البيان أيضا عن تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم "لهم مواقف سابقة معادية للفريق" وكذلك منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد الموسم الماضي للأهلي "دون سند قانوني، لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب" بعد قرار عدم إكمال الموسم المؤجل بسبب فيروس كورونا.

وطالب الزمالك بالتحقيق في تلك الوقائع، وإعلامه بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب.

وعلّق مغردون من مشجعي الزمالك على بيان النادي، حيث انتقد عدد كبير منهم مجلس الإدارة الحالي ووصفوه بـ "الضعيف".

اي كلام وهجص ومحاولة ساذجة عشان يداروا الفشل في كل حاجه في النادي https://t.co/WMRhdkiDlZ — Omar Abd El Aziz (@zamalekaddict) May 3, 2021

ده لو مجلس إدارة نادي قوي ينسحب من جميع الألعاب. https://t.co/52DW5PA6pr — 🇪🇬Dosaryدوسري⁦🇦🇹⁩ (@morsy_king) May 3, 2021

أصنام وملكوش لازمه

ربنا يفرجها ويجي رئيس عدل بيعرف يتصرف

مش لجنة متعينه علي المزاج 😉 https://t.co/fwGAmCQNq0 — Mohammed kamel (@Kamel22Mohammed) May 3, 2021

وسخر آخرون من كثرة الرفض والبيانات التي يصدرها المجلس دون اتخاذ قرارات حاسمة وقوية، كالانسحاب من جميع الأنشطة الرياضية المحلية.

سلملى على البيانات الا قولى ياحج عماد دة البيان الكام ياحج https://t.co/7kejK7KtDM — Adel Edrees (@Adel13544219) May 3, 2021

لو فى رجاله فى النادى يأخدوا قرار بإيقاف النشاط فى جميع الالعاب الرياضيه وخلى الننوس يلعب مرتاح من غير اى منافسة شريفة https://t.co/2OFKIHO03X — khaled elzamalkawy (@khashem995) May 3, 2021

لجنه بيانات بس والمصحف منك لله يا اشرف يا صبحي 😃 https://t.co/onHLE0fLbC — Jake🎭 (@9sMxyaRO44Yh0rp) May 3, 2021

اللجنة شغالة رفض من اول ما جت https://t.co/XyPJCtDpvH — Bra Wy (@Brawy201) May 3, 2021