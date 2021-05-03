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كرة قدم|مصر

جماهير غاضبة وإدارة متهمة.. الزمالك يشكو من "تجاوزات" في كرة القدم واليد والسلة

جماهير الزمالك في مباراة سابقة (رويترز)
جماهير الزمالك في مباراة سابقة (رويترز)
3/5/2021

أعلن الزمالك المصري تقديم شكوى للجنة الأوليمبية المحلية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "تجاوزات" بحق النادي من طرف اتحادات كرة القدم واليد والسلة.

ونشر صباح اليوم الاثنين بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، أكد فيه حرصه على الحفاظ على حقوق النادي، وتقديم شكوى للجهات المختصة.

وأوضح البيان أن من بين القضايا التي يرى أنها "تجاوزات" بحق النادي "عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد 1999 لكرة القدم والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة، فيما تمت ترضية ناد آخر دون وجه حق" في إشارة إلى الأهلي بعد جدل حول هوية البطل.

واشتكى الزمالك من "توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الفريق من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي، رغم أنه أخلى المدرجات" بعد دخول عدد من المشجعين وهو ما اعترض عليه الأهلي.

وتحدث البيان أيضا عن تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم "لهم مواقف سابقة معادية للفريق" وكذلك منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد الموسم الماضي للأهلي "دون سند قانوني، لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب" بعد قرار عدم إكمال الموسم المؤجل بسبب فيروس كورونا.

وطالب الزمالك بالتحقيق في تلك الوقائع، وإعلامه بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب.

وعلّق مغردون من مشجعي الزمالك على بيان النادي، حيث انتقد عدد كبير منهم مجلس الإدارة الحالي ووصفوه بـ "الضعيف".

وسخر آخرون من كثرة الرفض والبيانات التي يصدرها المجلس دون اتخاذ قرارات حاسمة وقوية، كالانسحاب من جميع الأنشطة الرياضية المحلية.

المصدر : وكالة سند

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