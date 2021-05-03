بالفيديو.. هل محمد صلاح أناني؟

تزايدت حالات اتهام محمد صلاح هداف ليفربول بالأنانية هذا الموسم في ظل تراجع أداء ونتائج بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفع مدربه يورغن كلوب لتوضيح الأمر، ودفع البعض للبحث عن الحقيقة من خلال الإحصائيات الموثقة.

وتطارد النجم المصري الاتهامات بالأنانية منذ الموسم الماضي ولكنها تزايدت بعدما أصبح ليفربول "الرهيب" لقمة سائغة حتى على ملعبه ليتراجع للمركز السابع بالبريميرليغ برصيد 54 نقطة ويصبح مهددا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعدما كان بطل أوروبا عام 2019.

ولم يشفع لصلاح تسجيله 29 هدفا للريدز في كل المسابقات هذا الموسم، منها 20 هدفا في الدوري ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم توتنهام هاري كين.

الملك المصري! ⚽️👑 شاهد جميع أهداف @MoSalah هذا الموسم في الدوري الممتاز.. 20 هدفًا وننتظر المزيد 🔴🙌pic.twitter.com/UfMg4iG8Pp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 27, 2021

كلوب يدافع

ورفض كلوب اتهام صلاح بالأنانية ودلل على ذلك بالهدف الذي سجله في مرمى تشلسي منذ نحو عامين عندما انطلق بالكرة من الناحية اليمنى وأنهى انطلاقته بتصويبة صاروخية من نحو 20 مترا، ليسجل أحد أفضل أهدافه على الإطلاق رغم أنها على حد قول المدرب الألماني "لم تكن فرصة للتهديف لوجود 7 أو 8 لاعبين في الطريق للمرمى".

قبل عام من الان : محمد صلاح يسجل هدف مُذهل في مرمى تشيلسي بهذه الطريقة 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5utPB8ZqF7 — E P L W O R L D (@EPLworld) April 14, 2020

وأوضح كلوب أنه لا مانع من المحاولة طالما لدى اللاعب الثقة، مشيرا إلى أن فريقه يفتقد روح المحاولة والتصويب من بعيد هذا الموسم.

هدف محمد صلاح الصاروخي في مرمى تشيلسي من زاوية مختلفة 🚀🔥 pic.twitter.com/9uw18ZCdQW — E P L W O R L D (@EPLworld) April 17, 2019

ثورة ماني

وبدأت الاتهامات بالأنانية تطارد صلاح بكثافة بداية الموسم الماضي أمام بيرنلي عندما اختار النجم المصري التسديد بدلا من التمرير لزميله ساديو ماني الذي كان في موقف جيد بمواجهة المرمى بعيدا عن الرقابة، فأهدر الفرصة ليغضب ماني ويقرر كلوب استبداله، ويثور المهاجم السنغالي عند خروجه صارخا في وجه المدرب المساعد بأنه كان سيُحرز هدفا لو مرر له صلاح الكرة.

ماذا تقول الإحصائيات؟

هذه الواقعة دفعت مارتن لورنس، رئيس تحرير موقع "Whoscored"، لمراجعة المباريات الأربعين السابقة لمباراة بيرنلي، وعقد مقارنة إحصائية بين ثلاثي هجوم ليفربول، للوقوف على مدى حقيقة ما يشاع عن أنانية صلاح من خلال لغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل.

اكتشف لورنس أن عدد لمسات صلاح للكرة متقارب جدا مع ماني وفيرمينو، فهو يمتلك 1989 لمسة، في حين بلغ عدد المرات التي لمس فيها السنغالي والبرازيلي الكرة 1972 و1977، واستخرج منها نسبة التصويبات من إجمالي اللمسات للكرة.

ما لها غير الملك! 🔴👑 للمرة السادسة على على التوالي.. هدف صلاح أمام ليستر سيتي يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول ⚽️🔝 إليكم الترتيب.. 👇pic.twitter.com/0fbm1neQLG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2021

واكتشف أن صلاح سدد 150 مرة خلال 41 مباراة، أي بمتوسط يزيد على 3.6 تسديدات في المباراة الواحدة، وبنسبة 7.5% من إجمالي لمساته. أما نسبة تسديدات ماني فلا تتخطّى 4.8%، وأقل منه فيرمينو بنسبة 4.7%، وهو ما يشير إلى تفضيل صلاح إنهاء الهجمات بالتصويب عن التمرير لزملائه في كثير من الأحيان.

وتوصل إلى حقيقة أن صلاح يُسدِّد أكثر لكنه يسجل أكثر أيضا، ومن نصف فرص أحيانا. كما أشار كلوب لهدفه بمرمى تشلسي، ويدلل على ذلك سجله التهديفي الخارق الذي جعله أحد هدّافي النادي التاريخيين خلال 3 مواسم فقط منها موسمان توج فيهما بلقب هداف البريميرليغ.

كما كشف لورنس بالدليل القاطع أن صلاح خلال نفس عدد المباريات صنع للثنائي ماني وفيرمينو 38 فرصة، وهي نسبة جيدة خلال 41 مباراة، حيث مرر لماني 17 تمريرة أسفرت عن فرصة للتهديف، وأهدى فيرمينو 21 تمريرة.

جودة التمرير

وهناك مقياس آخر يوضح حقيقة أنانية صلاح، من خلال إحصائيات ما يعرف في كرة القدم بجودة التمرير أو التمريرات المُتوقَّع أن تسفر عن أهداف، حيث حقق صلاح خلال الموسم الماضي بالدوري، أعلى نسبة في هذا المقياس وصلت إلى 8.73 وهو رقم جيد جدا، لكنه أقل مما حقَّقه الموسم الذي سبقه 2018-2019، حين جاوز نسبة 10.4.

والمفاجأة ليست في أن هذه الأرقام تتفوّق على إحصائيات ماني وفيرمينو، بل في أنها تتفوق على كل لاعبي ليفربول، عدا ترنت أرنولد الذي امتلك نسبة أعلى من صلاح الموسم الماضي فقط وكل المهاجمين بالفرق الكبرى في البريميرليغ وكان إحصائيات ضعفي أقربهم إليه هاري كين تقريبا.

لا يمكنك الشعور بالملل من إعادة مشاهدة هذا الهدف 🥰pic.twitter.com/eeFPz3lTMN — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 11, 2021

أناني لكنه متكامل

وعلق بيتر كراوتش نجم ليفربول والمنتخب السابق على اتهام صلاح بالأنانية بوصف فريد بقوله "أناني لكن متكامل" لأنه من أكثر مَن يصنع الفرص للفريق رغم أنه أكثر مَن يسجل الأهداف في ليفربول.

كما أشاد إيميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق بصلاح، وقال في مقابلة تلفزيونية مؤخرا "إنه اللاعب الذي يصنع الفارق دائما، وبوجوده الفريق يصبح قويا جدا".

وأضاف "أهمية صلاح لا تقل عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهما في فئة ما ويأتي صلاح بعدهما مباشرة، وهو واحد من أفضل مَن في العالم أداءً جيدا عندما يكون في الملعب".

وبعد هذه الأرقام والآراء، هل ما تزال مقتنعا بصحة اتهام صلاح بالأنانية؟