إهدار ركلات الجزاء.. معضلة برشلونة

يعاني برشلونة مؤخرا من عدم التوفيق في تسديد ركلات الجزاء، وكان آخر المُهدرين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المسدد الأول في البرسا.

ففي الدقيقة الـ 57 من مواجهة فالنسيا والبرسا أمس، أهدر ميسي ركلة جزاء في لحظة حاسمة كان فيها البرسا متأخرا بالنتيجة بهدف نظيف.

وأهدر لاعبو الفريق الكتالوني 7 ركلات من أصل 17 محاولة هذا الموسم، ووصلت نسبة الفشل 41%.

واللافت أن "البولغا" أهدر 3 ركلات من الـ 7، اثنتان منها أمام فالنسيا، في حين أهدر ركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

إضافة إلى "البولغا"، فقد أهدر كل من الفرنسيين أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي والدانماركي مارتين براثوايت والبوسني ميراليم بيانيتش ركلات الجزاء.

وكما حصل في مباراة فالنسيا ذهابا، عاد ميسي في الإياب وسجل الهدف أمس بعد أن تصدى الحارس لركلة جزاء صدها الحارس، كما سجل ميسي هدفا "خرافيا" من ركلة حرة مباشرة، رافعا رصيده إلى 28 هدفا في صدارة هدافي الليغا بفارق 7 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة في المركز الثاني.