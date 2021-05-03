أين كورونا؟.. غضب في إيطاليا بسبب احتفالات جماهير إنتر ميلان

قوبل تتويج إنتر ميلان باللقب -الذي طال انتظاره في الدوري الإيطالي لكرة القدم- باحتفالات كبيرة من الجماهير شهدت انتهاك الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واحتشد حوالي 30 ألفا من المشجعين وسط مدينة ميلانو بعد ضمان الفوز باللقب أمس الأحد، حيث وصفها إنتر بأنها "احتفالات مسؤولة" رغم مشاهد المشجعين الذين لا يرتدون كمامات أو لا يحترمون إجراءات التباعد الاجتماعي في إقليم لومباردي.

وتوج إنتر باللقب رقم 19 بالدوري، وذلك بعد تعادل أتالانتا، المنافس الوحيد له، مع ساسولو بهدف لمثله ليتأخر عن إنتر بفارق 13 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

Inter Milan fans took to the streets yesterday to celebrate their first Scudetto in 11 years… 🏆⚫️🔵 pic.twitter.com/tJipDwFy2Z — SPORTbible (@sportbible) May 3, 2021

وسببت احتفالات الجماهير انتقادات لاذعة من عمدة ميلانو جوزيبي سالا، في وقت استخدم فيه العديد من المواطنين حساباتهم عبر مواقع التواصل للتذمر من السماح للجماهير بالاحتفال رغم الجائحة في حين يضطر أخرون للبقاء في منازلهم.

وشهدت إيطاليا 121 آلف حالة وفاة بسبب كورونا، وكانت خسائر لومباردي فادحة جراء الجائحة.

وأعرب رئيس الإقليم أتيليو فونتانا عن أمله بألا تتسبب احتفالات جماهير إنتر في زيادة عدد حالات الإصابة بالعدوى.