أين كورونا؟.. غضب في إيطاليا بسبب احتفالات جماهير إنتر ميلان

قوبل تتويج إنتر ميلان باللقب -الذي طال انتظاره في الدوري الإيطالي لكرة القدم- باحتفالات كبيرة من الجماهير شهدت انتهاك الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واحتشد حوالي 30 ألفا من المشجعين وسط مدينة ميلانو بعد ضمان الفوز باللقب أمس الأحد، حيث وصفها إنتر بأنها "احتفالات مسؤولة" رغم مشاهد المشجعين الذين لا يرتدون كمامات أو لا يحترمون إجراءات التباعد الاجتماعي في إقليم لومباردي.

وتوج إنتر باللقب رقم 19 بالدوري، وذلك بعد تعادل أتالانتا، المنافس الوحيد له، مع ساسولو بهدف لمثله ليتأخر عن إنتر بفارق 13 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

Inter Milan fans took to the streets yesterday to celebrate their first Scudetto in 11 years… 🏆⚫️🔵 pic.twitter.com/tJipDwFy2Z

— SPORTbible (@sportbible) May 3, 2021