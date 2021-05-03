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كرة قدم

أين كورونا؟.. غضب في إيطاليا بسبب احتفالات جماهير إنتر ميلان

الآلاف تدفقوا لشوارع ميلانو من أجل الاحتفال بلقب غاب عن خزائن إنتر 11 عاما (رويترز)
الآلاف تدفقوا لشوارع ميلانو من أجل الاحتفال بلقب غاب عن خزائن إنتر 11 عاما (رويترز)
3/5/2021

قوبل تتويج إنتر ميلان باللقب -الذي طال انتظاره في الدوري الإيطالي لكرة القدم- باحتفالات كبيرة من الجماهير شهدت انتهاك الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واحتشد حوالي 30 ألفا من المشجعين وسط مدينة ميلانو بعد ضمان الفوز باللقب أمس الأحد، حيث وصفها إنتر بأنها "احتفالات مسؤولة" رغم مشاهد المشجعين الذين لا يرتدون كمامات أو لا يحترمون إجراءات التباعد الاجتماعي في إقليم لومباردي.

وتوج إنتر باللقب رقم 19 بالدوري، وذلك بعد تعادل أتالانتا، المنافس الوحيد له، مع ساسولو بهدف لمثله ليتأخر عن إنتر بفارق 13 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وسببت احتفالات الجماهير انتقادات لاذعة من عمدة ميلانو جوزيبي سالا، في وقت استخدم فيه العديد من المواطنين حساباتهم عبر مواقع التواصل للتذمر من السماح للجماهير بالاحتفال رغم الجائحة في حين يضطر أخرون للبقاء في منازلهم.

وشهدت إيطاليا 121 آلف حالة وفاة بسبب كورونا، وكانت خسائر لومباردي فادحة جراء الجائحة.

وأعرب رئيس الإقليم أتيليو فونتانا عن أمله بألا تتسبب احتفالات جماهير إنتر في زيادة عدد حالات الإصابة بالعدوى.

المصدر : وكالات

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