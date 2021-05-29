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كواليس اجتماع "نصف الساعة" بين زيدان ورئيس ريال مدريد

زيدان (يمين) أبلغ بيريز بقراره في اجتماع عقد في أحد مطاعم مدينة "بلباو" الإسبانية (مواقع إلكترونية)
زيدان (يمين) أبلغ بيريز بقراره في اجتماع عقد في أحد مطاعم مدينة "بلباو" الإسبانية (مواقع إلكترونية)
29/5/2021

لثالث مرة خلال 15 عاما، يودع الفرنسي زين الدين زيدان فريقه ريال مدريد، المرة الأولى كلاعب كانت عام 2006 ومرتين كمدرب (2018 و2021) ووصفته "الليغا" بأنه "أسطورة كلاعب ومدرب".

ومما لا شك فيه أن "زيزو" كتب فصلا في تاريخ ريال مدريد وسيكون دائما مرحبا به وسيستقبل بيدين مفتوحتين في "البرنابيو" إذا أراد يوما ما العودة لتدريب الفريق، بسبب تقدير جماهير "الملكي" له وعلاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، رغم الصعوبات التي مر بها الفريق الموسم الماضي.

وكثيرة هي التعقيدات التي لعبت دورا في قرار زيدان بالرحيل، بينها المفاوضات المتعثرة في تجديد عقد اللاعبين سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز، إضافة للضغوط التي تعرض لها للمنافسة على جميع الجبهات وتحقيق النجاحات فيها كلها والتتويج بألقابها.

وقبل الإعلان الرسمي، نشرت وسائل إعلام إسبانية أن زيدان أبلغ لاعبيه بقرار مغادرته، وهو ما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) اليوم، أنه قبل مواجهة الريال وأتلتيك بيلباو في الجولة قبل الأخيرة من الليغا، اجتمع زيدان وبيريز لمدة "نصف ساعة" في أحد مطاعم مدينة "بلباو"، حُسمت فيه كل الأمور وأبلغ المدرب الفرنسي رئيس النادي بقراره.

وبحسب الصحيفة المدريدية، فإن هذا الحوار كان مطلوبا وهذه الدقائق الثلاثين كانت مهمة لوضع النقاط على الحروف ووضع قطار "لوس بلانكوس" على سكة التغيير وإطلاق الخطط المستقبلية للفريق.

وكان زيدان واضحا أنه يريد الاستمرار في التدريب، ولكنه يريد تحديات جديدة بعدما حقق مع الريال كل الألقاب ممكنة، وتعكف إدارة الريال من وقتها على البحث عن بديل.

المصدر : ماركا

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