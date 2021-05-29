رابع لاعب عربي على موعد مع مجد دوري الأبطال.. محرز أم زياش؟

رغم تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يعود لعشرات السنوات، فإن عدد اللاعبين الذين فازوا بلقب المسابقة القارية الأم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

ويتواجه مانشستر سيتي وتشلسي الليلة في نهائي أبطال أوروبا، ويضم الفريقان لاعبين عربيين هما الجزائري رياض محرز هداف "السيتيزنز" والمغربي حكيم زياش لاعب "البلوز".

أي أن قائمة اللاعبين العرب الفائزين بالبطولة والتي تضم 3 لاعبين سابقين ستستقبل اسما جديدا بعد نهاية نهائي الليلة.

واللاعبون الثلاثة الذي سبق لهم الفوز بالبطولة هم: