مستقبل ميسي ومصير كومان.. رئيس برشلونة يكشف خططه للمستقبل

كشف اليوم الجمعة خوان لابورتا -رئيس نادي برشلونة- أن المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -حول تجديد عقده مع الفريق- تسير على ما يرام، وأنه يستعد للاجتماع مجددا مع المدرب الهولندي رونالد كومان؛ لحسم القرار بشأن مستقبله في الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لميسي مع برشلونة نهاية يونيو/حزيران المقبل، لكن النادي يتفاوض من أجل استمرار النجم الأرجنتيني ضمن صفوفه.

وكان ميسي -الذي يبلغ من العمر 34 عاما الشهر المقبل- ضغط من أجل الرحيل عن صفوف برشلونة العام الماضي، لكنه اضطر للاستمرار وسجل للفريق 30 هدفا في 35 مباراة بالدوري الإسباني ليتوج مجددا هدافا للمسابقة، علما أن برشلونة أنهى الموسم في المركز الثالث بالدوري خلف البطل أتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد.

وكشف لابورتا عن موقف ميسي في مؤتمر صحفي مطول عقده اليوم الجمعة وتحدث فيه عن عدة موضوعات، مؤكدا اقتراب إبرام صفقات جديدة.

وقال لابورتا "تسير الأمور بشكل طيب بشأن تجديد عقد ميسي، لكن الأمر لم يحسم بعد".

وأضاف "نعمل بجدية، وكل المديرين التنفيذيين الذين قمنا بتعيينهم هنا يعملون بجدية لمنحه عرضا جيدا. نعمل على منحه عرضا يكون في حدود إمكانياتنا ونأمل أن يكون مقبولا بالنسبة للاعب".

وتابع "أرى أن علاقتنا رائعة.. ميسي يعشق برشلونة.. بالطبع نحن جميعا نرغب في استمراره، ونأمل أن يظل مع برشلونة".

ويتوقع أن يتعاقد برشلونة مع المدافع إريك غارسيا والمهاجم سيرجيو أغويرو مع نهاية عقدي اللاعبين مع مانشستر سيتي الشهر المقبل.

وقال لابورتا "نطمح في تحسين الفريق الحالي ونعمل على ذلك بجدية شديدة.. سنتحدث الأسبوع المقبل عن الوافدين الجدد إلى الفريق الأول.. سترون نتائج بعد العمل الذي نقدمه".

ولم يتضح بعد ما إذا كان كومان سيستمر في تدريب الفريق ضمن المشروع الجديد لبرشلونة.

ومن المقرر أن يجري المدرب الهولندي جولة جديدة من المحادثات مع لابورتا في المستقبل القريب، وذلك بعد أن أنهى كومان موسمه الأول في تدريب الفريق الكتالوني.

وكان كومان ومدير أعماله التقيا لابورتا قبل أيام؛ حيث أجريا معه محادثات أولية.

وقال لابورتا "لا توجد مواسم انتقالية في برشلونة. نحن (مجلس الإدارة الجديد) وصلنا خلال الموسم وقلنا إننا سنقدم تقييمنا للمدرب في نهاية الموسم ثم نعلن بعدها عن قراراتنا".

وأضاف "عملنا دائما بأقصى درجات التقدير لرونالد كومان. بالطبع، نحن نكن له الإعجاب كلاعب توج معنا بالكأس الأوروبية في ويمبلي، كما أنه لا يزال لديه عقد في الوقت الحالي".

وتابع "تحدثنا مع كومان وسنواصل الحديث معه عند اتخاذ القرارات المهمة".

وواجه لابورتا أيضا تساؤلات بشأن ما تردد حول تشافي وبيب غوارديولا، وهما اسمان أسطوريان بالنسبة لبرشلونة، وقد تردد أنهما قد يكونان بديلين محتملين لكومان.

ورد لابورتا قائلا "من منطلق احترامنا لكومان، لديه عقد سار ولا نستبعد استمراره مع الفريق. إننا نجري محادثات".