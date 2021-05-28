مانشستر سيتي وتشلسي بنهائي دوري الأبطال.. رحلة الفريقين الشائكة للمحطة الأخيرة

يلتقي فريقا مانشستر سيتي وتشلسي غدا السبت في نهائي إنجليزي خالص بدوري أبطال أوروبا على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، وقبل الوصول للمحطة الأخيرة مر الفريقان بطريق صعب ومحطات مرهقة.

وخلال مسيرته بالبطولة، حقق مانشستر سيتي 11 انتصارا مقابل تعادل واحد فقط في 12 مباراة خاضها في طريقه إلى المباراة النهائية، وسجل لاعبوه 25 هدفا، في حين اهتزت شباكه 4 مرات، وكانت نتائج الفريق على النحو التالي:

دور المجموعات (المجموعة الثالثة)

مانشستر سيتي × بورتو البرتغالي: 3-1

مرسيليا الفرنسي × مانشستر سيتي: صفر-3

مانشستر سيتي × أولمبياكوس اليوناني: 3-صفر

أولمبياكوس × مانشستر سيتي: صفر-1

بورتو × مانشستر سيتي: تعادل سلبي

مانشستر سيتي × مرسيليا: 3-صفر

ثمن النهائي

بوروسيا مونشنغلادباخ × مانشستر سيتي: صفر-2

مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنغلادباخ: 2-صفر

ربع النهائي

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند: 2-1

بوروسيا دورتموند × مانشستر سيتي: 1-2

المربع الذهبي

باريس سان جيرمان الفرنسي × مانشستر سيتي: 1-2

مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان: 2-صفر

في المقابل، حقق تشلسي 8 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط في 12 مباراة خاضها في طريقه إلى المباراة النهائية، وسجل لاعبوه 22 هدفا، في حين اهتزت شباكه 4 مرات فقط، وكانت نتائج الفريق كالآتي:

دور المجموعات (المجموعة الخامسة)

تشلسي × إشبيلية: تعادل سلبي

كراسنودار الروسي × تشلسي: صفر-4

تشلسي × رين الفرنسي: 3-صفر

رين × تشلسي: 1-2

إشبيلية × تشلسي: صفر-4

تشلسي × كراسنودار: 1-1

ثمن النهائي

أتلتيكو مدريد × تشلسي: صفر-1

تشلسي × أتلتيكو مدريد: 2-صفر

ربع النهائي

بورتو البرتغالي × تشلسي: صفر-2

تشلسي × بورتو: صفر-1

المربع الذهبي

ريال مدريد الإسباني × تشلسي: 1-1

تشلسي × ريال مدريد: 2-صفر.