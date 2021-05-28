انتقال الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى برشلونة سيمنح النادي الكتالوني خيارات إضافية في الهجوم، غير أن الصفقة المرتقبة لا تخلو من السلبيات.

يقترب نادي برشلونة الإسباني من إعلان تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع مانشستر سيتي، والتي امتدت 10 سنوات كاملة حقق خلالها العديد من الألقاب الجماعية والتتويجات والأرقام القياسية الفردية.

واستعرض تقرير نشره موقع 90 دقيقة (90Min) في نسخته الإسبانية، عددا من مزايا وسلبيات تعاقد النادي الكتالوني مع الدولي الأرجنتيني الذي يحتفل في 2 يونيو/حزيران القادم بعيد ميلاده الـ33.

وذكر التقرير أن صفقة أغويرو ستجلب 5 مزايا:

نجم عالمي على الرغم من الصعوبات التي عاشها خلال السنوات الأخيرة، لا يمكن لأحد أن ينكر أن كون أغويرو هو أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال آخر 10 سنوات. قلة من المهاجمين فقط استطاعوا الوصول إلى مستوى أغويرو وإنجازاته، لذلك فإن برشلونة يستعد للتعاقد مع نجم عالمي من الطراز الأول. 💙 "Don’t cry because it’s over, be glad that it happened." 😭 Sergio Aguero waves goodbye to Manchester City #MCFC pic.twitter.com/mpEWeWL9eI — Manchester City News (@ManCityMEN) May 25, 2021 علاقة جيّدة مع ميسي يعلم الجميع طبيعة العلاقة الرائعة التي تربط النجمين الأرجنتينيين. يلعب ميسي وأغويرو جنبا إلى جنب منذ مرورهما بالفئات الصغرى في منتخب الأرجنتين، ومنذ ذلك الحين جمعت بينهما علاقة صداقة قوية لا تزال متواصلة حتى اليوم. ويرى كثيرون أن هذه العلاقة قد تثمر تكاملا وانسجاما كبيرين على أرض الملعب عندما ينضم أغويرو لتشكيلة برشلونة. تسجيل الأهداف إحدى أبرز المشاكل التي يواجهها برشلونة منذ رحيل لويس سواريز هو العثور على المهاجم المميز الذي يستطيع ترجمة الفرص إلى أهداف عندما لا يكون ميسي في أفضل حالاته، ويبدو أغويرو اللاعب المناسب لتحقيق هذه الغاية. بديل مثالي سيعمل الأرجنتيني دون شك على أن يحتل مكانا أساسيا في تشكيلة برشلونة خلال الموسم القادم، لكن من ميزاته أنه بديل مثالي قادر على صنع الفارق عندما يبدأ المباريات على دكة البدلاء ثم يأخذ مكانه أثناء اللعب، وهو ما حدث في العديد من المناسبات خلال مشواره في مانشستر سيتي. لكن الأمر يتوقف على مدى رغبة اللاعب نفسه في أن يلعب هذا الدور خلال المرحلة القادمة. Sergio Aguero plays his final Premier League game today. ▪️ Won City’s first title with 𝒕𝒉𝒂𝒕 goal

▪️ Record 12 hat-tricks

▪️ 4th all-time top scorer (182)

▪️ 20+ goals in six seasons

▪️ 5x champion Legend. 💙 (via @ManCity)pic.twitter.com/LrfUiQeoxr — B/R Football (@brfootball) May 23, 2021 عنصر مهم في غرفة الملابس أكد المدرب بيب غوارديولا في إحدى المقابلات الصحفية أن كون أغويرو يلعب دورا محوريا في الفريق على المستوى الكروي، وأيضا على الصعيد الإنساني. ستتاح لأغويرو الفرصة في برشلونة لتأطير اللاعبين الشباب من خلال خبرته الكبيرة والمساهمة في تطور مستواهم.

غير أن وصول الهداف الأرجنتيني سيرتبط أيضا بسلبيات، ذكر التقرير 5 منها: