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صفقة أغويرو المتوقعة مع برشلونة.. 5 مزايا و5 سلبيات

انتقال الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى برشلونة سيمنح النادي الكتالوني خيارات إضافية في الهجوم، غير أن الصفقة المرتقبة لا تخلو من السلبيات.

28/5/2021

يقترب نادي برشلونة الإسباني من إعلان تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع مانشستر سيتي، والتي امتدت 10 سنوات كاملة حقق خلالها العديد من الألقاب الجماعية والتتويجات والأرقام القياسية الفردية.

واستعرض تقرير نشره موقع 90 دقيقة (90Min) في نسخته الإسبانية، عددا من مزايا وسلبيات تعاقد النادي الكتالوني مع الدولي الأرجنتيني الذي يحتفل في 2 يونيو/حزيران القادم بعيد ميلاده الـ33.

وذكر التقرير أن صفقة أغويرو ستجلب 5 مزايا:

  1. نجم عالمي

    على الرغم من الصعوبات التي عاشها خلال السنوات الأخيرة، لا يمكن لأحد أن ينكر أن كون أغويرو هو أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال آخر 10 سنوات. قلة من المهاجمين فقط استطاعوا الوصول إلى مستوى أغويرو وإنجازاته، لذلك فإن برشلونة يستعد للتعاقد مع نجم عالمي من الطراز الأول.

  2. علاقة جيّدة مع ميسي

    يعلم الجميع طبيعة العلاقة الرائعة التي تربط النجمين الأرجنتينيين. يلعب ميسي وأغويرو جنبا إلى جنب منذ مرورهما بالفئات الصغرى في منتخب الأرجنتين، ومنذ ذلك الحين جمعت بينهما علاقة صداقة قوية لا تزال متواصلة حتى اليوم. ويرى كثيرون أن هذه العلاقة قد تثمر تكاملا وانسجاما كبيرين على أرض الملعب عندما ينضم أغويرو لتشكيلة برشلونة.

  3. تسجيل الأهداف

    إحدى أبرز المشاكل التي يواجهها برشلونة منذ رحيل لويس سواريز هو العثور على المهاجم المميز الذي يستطيع ترجمة الفرص إلى أهداف عندما لا يكون ميسي في أفضل حالاته، ويبدو أغويرو اللاعب المناسب لتحقيق هذه الغاية.

  4. بديل مثالي

    سيعمل الأرجنتيني دون شك على أن يحتل مكانا أساسيا في تشكيلة برشلونة خلال الموسم القادم، لكن من ميزاته أنه بديل مثالي قادر على صنع الفارق عندما يبدأ المباريات على دكة البدلاء ثم يأخذ مكانه أثناء اللعب، وهو ما حدث في العديد من المناسبات خلال مشواره في مانشستر سيتي. لكن الأمر يتوقف على مدى رغبة اللاعب نفسه في أن يلعب هذا الدور خلال المرحلة القادمة.

  5. عنصر مهم في غرفة الملابس

    أكد المدرب بيب غوارديولا في إحدى المقابلات الصحفية أن كون أغويرو يلعب دورا محوريا في الفريق على المستوى الكروي، وأيضا على الصعيد الإنساني. ستتاح لأغويرو الفرصة في برشلونة لتأطير اللاعبين الشباب من خلال خبرته الكبيرة والمساهمة في تطور مستواهم.

غير أن وصول الهداف الأرجنتيني سيرتبط أيضا بسلبيات، ذكر التقرير 5 منها:

  1. السن

    تعارض نسبة كبيرة من جماهير برشلونة التعاقد مع أغويرو بسبب تقدمه في السن. في الواقع، يبدو الفريق بحاجة إلى نجوم في أوج العطاء قادرين على العطاء مدة طويلة، وليس التوقيع مع أي لاعب ينتهي عقده بغض النظر عن السن.

  2. راتب مرتفع

    يمر النادي بوضع اقتصادي صعب تسبب في تراكم ديون ضخمة، وقد تشكل صفقة أغويرو -أحد أغلى اللاعبين أجرا في أوروبا- عبئا إضافيا على ميزانية برشلونة، خاصة إذا لم يتمكن من التخلص من أحد اللاعبين الذين يحصلون على أجر مرتفع.

  3. أداء اللاعب خلال الموسم الحالي

    بسبب الإصابات وتراجع المستوى، لم يتمكن الأرجنتيني من المشاركة كثيرا في تشكيلة مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، وإذا لم يستعد مستواه المعهود فإن الأمور لن تسير على ما يرام في برشلونة.

  4. بين أغويرو وسواريز

    استغنى برشلونة عن لويس سواريز اعتقادا بأن مستواه بدأ يتراجع شيئا فشيئا بسبب التقدم في السن، وأنه سيصبح عبئا على الفريق. فهل من المعقول أن يكون بديل سواريز لحل مشكلة خط الهجوم هو التعاقد مع لاعب في نفس عمره؟

  5. عرقلة تطور اللاعبين الشباب

    قد تؤثر مشاركة أغويرو على فرصة اللاعبين الشباب، مثل عثمان ديمبلي أو أنسو فاتي في الظهور ضمن التشكيلة الأساسية والحصول على الفرصة الكافية للتألق وتطوير مستواهم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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