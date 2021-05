على الرغم من الصعوبات التي عاشها خلال السنوات الأخيرة، لا يمكن لأحد أن ينكر أن كون أغويرو هو أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال آخر 10 سنوات. قلة من المهاجمين فقط استطاعوا الوصول إلى مستوى أغويرو وإنجازاته، لذلك فإن برشلونة يستعد للتعاقد مع نجم عالمي من الطراز الأول.

💙 "Don’t cry because it’s over, be glad that it happened."

😭 Sergio Aguero waves goodbye to Manchester City #MCFC pic.twitter.com/mpEWeWL9eI

— Manchester City News (@ManCityMEN) May 25, 2021