شاهد- الأهلي يهزم نهضة بركان ويتوج بالسوبر الأفريقي

توج الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 2-0 على نهضة بركان المغربي اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأهلي الأكثر استحواذا على الكرة خلال شوطي المباراة، وإن كان نهضة بركان الأكثر خطورة على المرمى بالشوط الأول فقط، قبل أن يتسبب التراجع البدني للاعبيه في سيطرة الفريق المصري على مجريات الأمور بالشوط الثاني.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليستدير بجسده ويسدد رائعة بيسراه داخل شباك الحارس زهير العروبي.

وضاعف البديل صلاح محسن النتيجة قبل النهاية بـ8 دقائق بعدما تلقى تمريرة بينية من طاهر محمد طاهر جعلته في وضع انفراد بالعروبي ليراوغه ويضع الكرة في المرمى.

وعقب استعادته اللقب الغائب عنه منذ 7 أعوام، عزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، مبتعدا بفارق 3 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك المصري.

ومنح الأهلي الكرة المصرية تتويجها الـ11 في البطولة، لتعزز مصر رقمها القياسي كأكثر الدول فوزا بالبطولة، بفارق 7 ألقاب أمام أقرب ملاحقيها المغرب.

فيديو| مراسم تتويج النادي #الأهلي المصري بلقب #كأس_السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه pic.twitter.com/EdcBS80akW — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 28, 2021

وبهذا الفوز، حصد الأهلي لقبه الدولي الـ22 في مسيرته القارية الحافلة، ليدعم مكانته بالمركز الثاني بقائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولات الدولية في العالم، مقلصا الفارق مع ريال مدريد الإسباني -متصدر القائمة- إلى 3 ألقاب فقط.

وما زال بإمكان الأهلي تشديد الخناق على الفريق الملكي في سباق الألقاب الدائر بينهما وإضافة لقب جديد إلى خزينة بطولاته، في ظل استمرار مسيرة الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي توج بها في العام الماضي، حيث يستعد لخوض الدور قبل النهائي في الموسم الحالي للبطولة أمام الترجي التونسي.