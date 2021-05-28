ثورة وقبضة حديدية.. جماهير ريال مدريد تريد تغييرات جذرية

تأمل جماهير ريال مدريد إعادة هيكلة شاملة لفريقها بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق أمس الخميس.

وحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، فإنه من الواضح أن الجماهير تريد أن يكون خليفة زيدان مدربا صاحب شخصية قوية يستطيع حكم اللاعبين بقبضة حديدية، بعد موسم صفري أحبط الجماهير وإدارة الفريق.

وبعد فوزه بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، كان يجب أن تكون هناك تغييرات في تشكيلة الفريق، ولكن صداقة زيدان مع الحرس القديم من اللاعبين دفعته للاعتماد عليهم، وعدم التعاقد مع لاعبين يضخون دماء جديدة في الفريق.

وردا على سؤال: ماذا يحتاج ريال مدريد؟ جاوب 70% من الذين استطلعت آراؤهم أن الفريق يحتاج بشكل عاجل لـ"ثورة وقبضة حديدية".

ورغم رحيله بعد موسم من دون ألقاب، فإن 67% من الذين شاركوا في الاستطلاع اعتبروا "زيزو" أفضل مدرب في تاريخ النادي، خاصة أن معدل فوزه بالألقاب مع الفريق خرافية، إذ ظفر بلقب في كل 23 مباراة، ناهيك عن إنجاز فوزه مع الفريق بـ3 ألقاب متتالية بدوري الأبطال.

ووافق 36% من المشاركين على أن زيدان أعطى كل ما لديه للفريق، وفاز معه بكل الألقاب الممكنة، وهذا يُفسر أسباب اتخاذ قراره بالرحيل.

ولدى 46% من المشاركين شكوك بشأن استمرار القائد سيرجيو راموس في "البرنابيو"، خاصة بعد رحيل زيدان، في حين يظن 39% أن المدرب الجديد سيرغب في بقائه، و15% اعتبروا أنه إذا تسلم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي العارضة الفنية "للميرينغي" فإن راموس سيرحل.

كما يعتقد 63% من المشاركين أن النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان سيوقع مع الفريق حتى بعد رحيل زيدان، في حين يرى 37% أن المدرب الفرنسي كان مفتاح انتقال اللاعب "للملكي".

كما انقسمت الجماهير المشاركة في الاستطلاع بين اسمين لتدريب الفريق وخلافة زيدان، وهما: أسطورة الفريق السابق راؤول غونزاليس (36%)، ونال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الحالي 37% من الأصوات.